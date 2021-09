Uma onda de boatos ganhou força no fim de semana a respeito de um suposto bloqueio do WhatsApp em todo o Brasil por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para essa terça-feira, dia 7 de Setembro, feriado da Independência. A informação é mentirosa, ou seja, carimba que é Fake News, segundo apurou o blog Boatos.org.

+Leia mais! Passeios ao ar livre pertinho de Curitiba pra curtir o feriadão!

Um dos motivos dessa propagação da dúvida se o WhatsApp vai parar de funcionar deve-se às manifestações que irão ocorrer no Brasil inteiro favoráveis e contrárias ao governo de Jair Bolsonaro. Segundo o que circulou, a ideia da suspensão seria a de impedir que tais manifestações fossem divulgadas.

Além de não haver qualquer indício da justiça brasileira, seja do TJ-SP, do Supremo Tribunal Federal (STF) ou de qualquer órgão, o vídeo que “comprova” o tal bloqueio é, na verdade, uma reportagem antiga do canal Globo News sobre um pedido de bloqueio do WhatsApp pelo TJ-SP realizado em 2015.

Web Stories