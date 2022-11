A Praça Abílio de Abreu, no bairro Guabirotuba, em Curitiba, é famosa pela pista de rolimã e também pela vista, principalmente durante o pôr do Sol. Mas, não é de hoje, que vizinhos da praça reclamam da bagunça que frequentadores de fim de semana fazem na praça e também no seu entorno. Moradores do bairro, que não querem se identificar, fizeram registros de pessoas urinando na rua, garrafas de vidro quebradas no gramado, muito lixo espalhado, além de estacionamento em áreas proibidas.

A praça fica entre as ruas Governador Jorge Lacerda e Deputado Roberto Leal em uma região residencial do bairro Guabirotuba. Além do extenso gramado e da pista de rolimã, a praça também tem campo de areia e academia ao ar livre. No entorno há uma rua sem saída e vias de baixo fluxo de veículos, onde motoristas estacionam de maneira irregular e ligam som alto, e essa é uma das principais reclamações dos moradores conforme conta conta Júnior Alves, presidente do Conseg do Guabirotuba.

Basta uma caminhada no entorno da praça para flagrar diversos veículos estacionados de forma irregular. Foto: Tribuna do Paraná

“Infelizmente o final de semana é de barulho e muita desorganização. Existe consumo exagerado de bebidas, comércio e consumo de drogas. O som alto, lixo jogado, veículos mal estacionados somados à falta de banheiros incomodam, e muito, os moradores”, reclamou Junior à Tribuna.

Praça é famosa pela pista de rolimã. Foto: Arquivo/Henry Milleo.

O presidente do Conseg do bairro ressalta que os moradores são orientados a fazer reclamações e pedidos pelo telefone 156 da prefeitura de Curitiba. Segundo ele até existem ações da Polícias Militar e da Guarda Municipal, mas não são o suficiente, principalmente nos finais de semana, quando ocorrem os flagras citados anteriormente.

“Temos ações das polícias frequentemente. Sempre estamos em contato com eles e são feitas ações eventuais de fiscalização de trânsito, por exemplo, mas não ficam em tempo integral (final de semana). São solidários, mas têm pouco efetivo”.

Garrafas e lixo se acumulam a cada fim de tarte nos finais de semana perto da praça. Foto: Tribuna do Paraná

Conseg propõe soluções

Outras alternativas para melhorar a situação na praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba, seriam ações que incentivassem o turismo. “Além disso, poderiam, quem sabe, melhorar a infraestrutura na praça”, pede o presidente do Conseg, na região.

E ai, prefeitura?

A Prefeitura de Curitiba informou que vai reforçar o patrulhamento da Guarda Municipal no local, uma vez que já há registros de reclamações protocolados no 156. “Esse registro do 156 é importante, pois com base nesses dados nós podemos reforçar o policiamento no local”, reforçou a administração.

Flagrou? Ligue na hora pro 153!

Outra orientação é para que a população entre em contato com a GM pelo 153, que é o telefone de emergência. “É importante que a população auxilie e entre em contato através do 153 que é o telefone de emergência da Guarda Municipal, para que a GM consiga flagrar essa situação no ato”, ressaltou a prefeitura em nota pra Tribuna.

Polícia Militar dá a dica: Reclame!

Movimento no final de semana tem bebedeira, som alto e lixo. Foto: Tribuna do Paraná

Pra onde ligar em casos de importunação

Central de Atendimento Prefeitura – 156

Central de Emergência Guarda Municipal – 153

Polícia Militar – 190

