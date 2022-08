Um youtuber famoso por ingerir quantidades absurdas de comida entrou para a história da gastronomia de Curitiba. Ricardo Corbucci, que tem 2,6 milhões de seguidores no canal Corbucci Eats, já conhecia a fama do super sanduíche curitibano desde o início de seu canal – muitos enviavam para ele convites informais para encarar o desafio. Mas só no mês passado, aproveitando uma passagem pela capital paranaense, ele decidiu “fazer um lanchinho” na Lanchonete da Lombada, do popular “Carivaldo”.

O “Mega Lombada” tem aproximadamente 5,5 kg e cerca de 13 mil calorias. Leva nada mais nada menos que 6 hambúrgueres, 6 vinas, 6 ovos fritos, frango desfiado, calabresa, bacon, queijos cheddar, catupiry, mussarela e provolone, presunto, tomara, alface e maionese. O valor de cada um é R$ 90. Nunca, em 15 anos de existência, alguém chegou perto de conseguir comer o “monstro”.

Veja o vídeo desse lanchinho histórico!

O lanche foi consumido em pouco mais de 32 minutos.

O Carivaldo (Lanchonete da Lombada) fica na Rua Gardênio Scorzato, 1730 – Pilarzinho, em Curitiba. O telefone é (41) 3338-9515 e o Whatsapp: (41) 9 9930-9044