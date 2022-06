Na noite de quarta-feira (1), a youtuber de Fazenda Rio Grande, Jéssica Aparecida Ribeiro da Cruz, morreu em um grave acidente na Linha Verde, na região da Vila Fanny. Jéssica, que tinha 33 anos, estava voltando do trabalho para casa quando bateu com sua moto em um caminhão e não resistiu aos ferimentos. Além dela, outros motociclistas se envolveram no acidente.

Segundo o motorista do caminhão, que não quis se identificar, diversas motos se aproximaram do veículo fazendo um “corredor”. Ao portal Banda B, ele disse que os motoqueiros bateram entre si e só escutou o barulho da moto caindo no chão e o impacto do pneu. O caminhão estava indo fazer a descarga da carga, que pesava 5 toneladas.

Amor por motocicletas

O amor de Jéssica por motocicletas era tão grande que cativou a atenção dos mais de 20 mil seguidores da youtuber no instagram. Em suas redes sociais, ela compartilhava dicas sobre cuidados com motocicletas e a origem do seu amor pelo meio de transporte. Ela também trabalhava em uma oficina especializada em motos.

Confira o vídeo em que Jéssica afirma que sua paixão por motos começou ainda na infância, já que o pai, que também gostava do veículo, fomentou essa paixão também na vida dela.