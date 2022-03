Para comemorar os maiores sucessos do sertanejo, as duplas Zezé di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó anunciaram o retorno a Curitiba no próximo 14 de maio, um sábado, em show na Arena da Baixada. Os ingressos estão à venda no Disk Ingressos e custam a partir de R$ 90.

O concerto, chamado “80 – A Festa!”, comemora os 50 anos de carreira de Chitãozinho & Xororó e as três décadas de Zezé Di Camargo & Luciano no mundo da música. A apresentação contará com sucessos como “Evidências”, “É o Amor”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Pra Não Pensar em Você” e “Brincar de Ser Feliz”.

Troca de ingressos

A organização do show anunciou, inclusive, que quem adquiriu os ingressos para a apresentação de Chitãozinho & Xororó que aconteceria no Teatro Positivo, em 2020, poderá trocar as entradas para a nova apresentação na Arena da Baixada.