A dupla Zezé di Camargo & Luciano prestou uma emocionante homenagem ao cineasta Breno Silveira, diretor do filme 2 Filhos de Francisco, que na manhã deste sábado (14) morreu de infarto aos 58 anos. No placo montado no Estádio do Athletico Paranaense, em Curitiba, os irmãos cantaram as músicas “É o Amor” e “No dia em que eu saí de casa”, canções que marcaram a carreira da dupla e o sucesso cinematográfico do diretor.

Já no final do show “80 A Festa”, que levou para o mesmo palco a dupla paranaense Chitãozinho e Xororó, e para o estádio milhares de fãs, Zezé e Luciano sentaram no palco e conversaram com a plateia. Na oportunidade, eles lamentaram a notícia recebida ainda pela manhã.

Diretor da produtora Conspiração, Breno ganhou fama pelo filme “Dois Filhos de Francisco”, seu primeiro longa-metragem, sobre a trajetória da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. O diretor Silveira sofreu um infarto durante o primeiro dia de filmagens do filme “Dona Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro.

O cineasta chegou a ser socorrido, mas a parada cardíaca foi irreversível. A equipe do filme foi a Limoeiro para rodar as cenas da infância da protagonista. O cineasta deixa duas filhas pequenas e esposa.

Zezé exaltou, no palco, a importância que o filme de Breno teve na carreira da dupla, que completa 30 anos neste ano. Numa versão acústica e emocionante, puxou os primeiros versos de “É o amor”, para delírio dos fãs. Em seguida, seguiu a homenagem com “No dia em que eu saí de casa”, tema do filme.