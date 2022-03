O Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, comemora quatro décadas nesta segunda-feira (28). Para marcar a data, os curitibanos que forem até a unidade de conservação ao longo da semana, a partir de terça-feira (29), poderão ver a revitalização da calçada da fauna e uma série de atividades de Educação Ambiental.

“Com o aniversário, temos o retorno do agendamento de visitas de escolas da rede municipal e particulares”, lembra o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo. “Um dos nossos principais pilares do Zoo é levar informação sobre a importância da conservação da fauna e do cuidado com os animais para as crianças”, completa.

+Leia mais! Presos suspeitos da morte de lutadora em Curitiba; Corpo estava em carro guinchado

A equipe da Educação Ambiental ainda preparou uma decoração especial com molduras para tirar fotos e registrar a visita nesta data tão especial. As comemorações se juntam às dos 329 anos de Curitiba, já que o espaço foi inaugurado em 1982, justamente para presentear a cidade.

Dois anos sem festa

É a primeira vez em dois anos que as vias internas do Zoo serão animadas pelos visitantes e pelos curitibinhas para o aniversário do espaço. Em 2020 e 2021, em razão da situação de emergência em saúde pela pandemia da covid-19, a unidade de conservação permaneceu fechada.

O Zoo é responsável pelo cuidado de mais de 1,8 mil animais, que ficam na área de visitação. São cerca de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos. Entre os animais, estão alguns de espécies nativas ameaçadas, inseridos em programas nacionais de conservação.

Mais de 70% dos animais vieram de situações de intervenção humana que impossibilitaram sua soltura na natureza (apreensões, tráfico, circos e maus-tratos). Hoje, recebidos pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs), também encontram abrigo e cuidado na unidade de conservação do Alto Boqueirão.

Serviço: Aniversário do Zoo com Educação Ambiental

Data: de 29/3 a 3/4

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Rua João Miqueletto, 1500 – Alto Boqueirão

Entrada grátis