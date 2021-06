Com saudades de visitar o Zoológico de Curitiba e ver todos aqueles lindos bichos de perto? Então esta dica é para você! A partir da próxima terça-feira (15), visitantes e moradores da capital vão poder fazer a visita em um percurso de carro pela unidade de conservação. A experiência de Educação Ambiental faz parte das ações do mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente e foi adaptada para que seja possível ir ao local com segurança e seguindo os protocolos de prevenção à disseminação da covid-19.

As visitas serão agendadas pelo sistema Agenda Online da prefeitura de Curitiba, que vai abrir todas as sextas-feiras, a partir das 16h30. Serão quatro possibilidades de horário – às 10h, 11h, 14h e 15h – nas próximas três semanas, de terça a sexta-feira – entre os dias 15 e 19/6; 22 e 26/6; e entre 29/6 e 3/7. Em cada horário poderão circular no máximo, 30 veículos simultaneamente, com entrada pela área de serviços, via Rua João Miqueleto, 1370.

“A visitação em formato especial visa permitir que as pessoas revejam alguns dos animais, mas com a garantia dos cuidados preventivos relacionados ao novo coronavírus”, conta o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

O percurso tem cerca de 1,3km, passa pelas vias mais largas do Zoo e foi pensado, segundo a equipe do local, de forma que não perturbe o sossego dos animais. Esse tipo de experiência já acontece em outros zoos do Brasil, que permitem que o caminho seja feito por veículos motorizados, como é o caso do de Belo Horizonte e Brasília.

Passo a passo do agendamento

1) Acesse o site Agenda Online e faça o login

2) Clique em ‘novo agendamento’ e selecione a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e, sem seguida, Zoológico de Curitiba

3) Na caixa de diálogo aberta, selecione a visita ao Zoo pelo drive-thru

4) Informe a placa do carro, data e horário desejados para a visita