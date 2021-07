O projeto Geração Futuro, uma iniciativa do Instituto Renault em parceria com a Unilehu – Universidade Livre para Eficiência Humana, tem como objetivo auxiliar jovens a se conhecerem e se posicionarem no mercado de trabalho. O curso Gestão Administrativa está com inscrições abertas e gratuitas, prioritariamente para jovens moradores de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

O programa de formação, além de promover maior desenvolvimento e preparação para o ambiente corporativo e sociedade, apoia o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. O curso é gratuito e direcionado para jovens estudantes entre 15 a 24 anos que estejam cursando ou que tenham concluído o Ensino Médio. São duas turmas de 20 alunos (manhã e tarde), num total de 254 horas, com aulas de segunda a sexta.

A iniciativa foi criada a partir da análise dos dados levantados no Mapa Social da Borda do Campo, relatório desenvolvido pelo Instituto Renault em 2018 com objetivo de identificar o nível de desenvolvimento do território, suas demandas, rede de serviços, tendências e oportunidades de investimento.

Apoio de empresários

O Projeto já formou mais de 95 jovens deste 2019 e agora busca parceiros para segunda fase do Projeto a Inclusão destes jovens no mercado de trabalho. Então você empresário pode colaborar com o desenvolvimento e mudança de vida dos jovens participantes do Geração Futuro, compartilhando suas oportunidades e conhecendo os jovens já capacitados.

Saiba como pelo telefone/WhatsApp (41) 9 9652-0242 ou pelo email a.goncalves@unilehu.org.br.