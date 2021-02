Um motorista desgovernado após sofrer um mal súbito ao volante atropelou um rapaz e derrubou um poste, na tarde desta segunda-feira (15), na alça de acesso à BR-277, sentido interior do Paraná. O homem, sem identificação, estava na Avenida Vereador Toaldo Tulio e seguia sentido rodovia quando perdeu o controle do Chevrolet Ágile que conduzia.

O motorista do carro e o jovem atropelado foram atendidos por ambulâncias do Siate e encaminhados ao hospital. “O cidadão perdeu o controle do veículo e, em princípio, recebemos a informação de que o rapaz tinha sido atingido pela estrutura. Aparentemente o jovem sofreu a batida do veículo desgovernado e foi encaminhado ao hospital reclamando de muita dor”, disse o guarda municipal Maurílio.

Antes de receber atendimento o rapaz estava reclamando de muita dor. “O motorista do carro teve um mal súbito, o que foi constatado pela equipe médica. Pela cena do acidente poderia ter sido bem mais grave”, finalizou o agente de segurança municipal. Passageira e uma criança que estavam no carro nada sofreram.