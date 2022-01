Na tarde desta sexta-feira (21) aconteceu a “super prova” do líder e anjo do BBB 22. Com patrocínio da Fiat, os participantes foram divididos em duplas – uma do time Camarote e outra do Pipoca. O objetivo foi encaixar peças em formato de estrada e completar o desenho da pista, uma mistura de quebra-cabeça com labirinto. Quem fizesse em menos tempo, ganhava a chance de ser líder ou anjo e ainda levava pra casa um carro modelo Pulse.

Super prova do líder e anjo aconteceu na tarde desta sexta-feira (21). Foto: Reprodução/Globoplay

A primeira dupla foi formada por Arthur Aguiar e Luciano, os brothers fizeram a prova em 191 segundos. Depois foi a vez da dupla Eslovênia e Thiago Abravanel jogar, terminando a prova em 216 segundos. O surfista Pedro Scooby e a designer de unhas Natália formaram a terceira dupla e completaram a prova em 314. 263 segundos foi o tempo que a quarta a dupla formada por Jessilane e Linn da Quebrada levou pra completar a prova.

A cantora Naiara Azevedo e a médica Laís extrapolaram o limite de tempo e foram canceladas da prova. Douglas e Rodrigo vieram em seguida e conseguiram completar a prova em 172 segundos. Eliezer e Jade Picon se perderam no caminho e finalizaram o circuito em 434 segundos. Maria e Lucas, a oitava dupla, levaram 174 segundos pra fazer a prova. A nona dupla a fazer a prova foi realizada por Bárbara e Brunna completaram a prova com 212 segundos.

E, por fim, Paulo André e Vinícius formaram a última dupla e foram mais rápidos de todos e fizeram a prova em 135 segundos. Porém, o atleta e o bacharel em direito foram cancelados por não encaixarem uma peça corretamente.

A dupla formada pelo ator Douglas Silva e o gerente comercial Rodrigo foi a vencedora da super prova. A escolha de quem será o líder e o anjo acontece durante o programa ao vivo, nesta sexta-feira (21), logo depois da novela “Um Lugar ao Sol”.