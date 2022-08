Pra sair do vermelho

Em função do cenário econômico e o aumento do endividamento das famílias brasileiras, a Serasa se juntou a 45 outras empresas de diversos setores para buscar soluções para auxiliar o consumidor a renegociar suas dívidas. Por meio dessa parceria, o Serasa Limpa Nome irá disponibilizar, durante todo o mês de agosto, mais de 80 milhões de débitos para renegociação em até 36 vezes sem juros.

As negociações podem ser realizadas pelos canais digitais da Serasa e presencialmente nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país. Além das condições especiais de parcelamento, o consumidor pode ainda encontrar os tradicionais descontos de até 90%, sempre oferecidos pelo Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do país.

A ação surgiu depois de a Serasa realizar uma pesquisa que ouviu 2.645 endividados de todo o país. O levantamento mostrou que descontos e parcelamentos sem juros são os maiores motivadores para o consumidor quitar suas dívidas. “É a maior ação de negociação com parcelamento sem juros já realizada no Brasil”, diz Ignacio Dameno, diretor do Serasa Limpa Nome.

Para Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, essa é uma solução buscada pelas empresas para que os brasileiros endividados possam recuperar o poder de compra sem impactar a renda mensal. “Quando um inadimplente renegocia o débito, a dívida sai do seu nome logo após pagar a primeira parcela, o que o auxilia a retomar crédito”, explica Aline. “A ação foi a maneira que as empresas envolvidas encontraram para conter a alta da inadimplência”, complementa.

Empresas participantes

· Claro

· Ativos

· Atlântico

· Banco BMG

· Banco Digio

· Banco Inter

· Banco Losango

· Banco Neon

· Boticário

· Bradescard

· Bradesco

· Bradesco Financiamentos

· BTG +

· Carrefour

· Crediativos

· Credsystem

· Digio

· DmCard

· Eudora

· FortBrasil

· Grupo Tracker

· Havan

· Hoepers

· Intacto

· Ipanema

· Itapeva

· Itau

· MGW Ativos

· Money Plus

· Multi Crédito

· Nalin

· Net

· Nextel

· Recovery

· Renner

· Riachuelo

· Santander

· Sascar

· Sicoob

· Sorocred

· Uze

· Via Varejo

· VoxCred

· Zema

A Serasa reforça que as ofertas disponíveis na Ação de Parcelamento não aplicam juros sobre o acordo de parcelamento, mas a dívida negociada pode conter os juros de atraso do pagamento. As negociações pelas agências dos Correios que oferecem as condições e os descontos especiais da campanha podem ser realizas mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

O consumidor pode conferir se tem parcelas sem juros disponíveis por meio dos canais oficiais da Serasa:

● Site: serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Ligação gratuita 0800 591 1222

● WhatsApp 11 99575–2096

Sobre a Serasa:

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.