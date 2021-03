A Ambev, dona de marcas de cerveja como Skol, Brahma Antarctica e Bohemia, começou a adaptar uma fábrica da marca Colorado, em Ribeirão Preto (SP), para produzir e envasar oxigênio hospitalar no esforço de combate à pandemia.

Segundo a companhia, a produção vai ser de até 120 cilindros de 10 mil litros por dia a partir de abril, volume suficiente para manter até 166 pessoas por dia com oxigênio.

No ano passado, quando a pandemia começou, a Ambev adaptou fábricas para produzir álcool em gel e protetores faciais. No Carnaval, a companhia também doou para o transporte de vacinas as caixas térmicas de cervejas que seriam usadas por ambulantes.