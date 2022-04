A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu nesta quarta-feira (20) a operação de todas as linhas de ônibus da viação Itapemirim. Segundo a agência, a interrupção foi causada pelas dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa.

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu pela suspensão de todas as linhas em operação, até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas”, diz o órgão. A empresa de transportes poderá realizar apenas viagens que já foram vendidas em um período de até 30 dias.

Ainda segundo a agência, a medida visa assegurar a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço de passageiros. De acordo com a decisão, a Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, inclusive com o reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas.

