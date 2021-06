O aplicativo do Bradesco segue com falhas nesta terça-feira (8). Desde a segunda, clientes relatam dificuldade em acessar o banco. Ao logar na conta, o app trava na página inicial de carregamento.

Na segunda (7), o internet banking e os canais do Next –banco digital do Bradesco– também ficaram fora do ar, mas, segundo o banco, já estão com o acesso normalizado.

“O app do Bradesco voltou a apresentar hoje momentos de intermitência pontuais. Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente”, disse o banco em nota.

Também nesta terça, milhares de sites ficaram offline por quase uma hora, entre os quais diversos dos maiores sites noticiosos, serviços de streaming, grupos de varejo online e a rede do governo britânico, prejudicando milhões de usuários da internet.

Teriam sido afetados os sites de BBC, The New York Times e Financial Times, os serviços de streaming Spotify, Twitch, Hulu e HBO Max, o serviço de pagamentos Stripe e o fórum de mensagens Reddit.