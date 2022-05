A rede de fast food Burger King informou hoje que irá mudar o nome do sanduíche Whopper Costela para Whopper Paleta Suína. A alteração ocorre após críticas por anunciar a venda de um sanduíche com costela, mas que não possui costela em seus ingredientes. (Leia o comunicado, na íntegra, abaixo)

“Transparência sempre foi palavra fundamental no BK [Burger King]. Quando lançamos o Whopper Costela, anunciamos em nossas comunicações que ele é feito de carne de porco (paleta suína) e com sabor de costela, sem qualquer ingrediente artificial”, diz a nota da rede.

Segunda-feira (02), o Procon-SP já havia notificado o Burger King por suspeita de propaganda enganosa. A rede de fast food deverá apresentar explicações ao órgão e encaminhar a tabela nutricional do sanduíche, atestando a composição de cada um dos ingredientes (carne, molhos, aditivos, entre outros).

“O Procon-SP tem olhado com preocupação a publicidade de produtos alimentícios que destacam um determinado ingrediente que não faz parte da composição daquele produto ou que não tem o ingrediente na sua composição principal”, explicou Guilherme Farid, diretor executivo do Procon-SP. “Se ficar comprovado que houve indução do consumidor a erro, a empresa pode ser multada por publicidade enganosa em até 11,6 milhões de reais”.

Além disso, o órgão quer que a empresa comprove os testes de qualidade realizados, os gabaritos das embalagens utilizadas para acondicionamento do produto nas lojas físicas para consumo imediato e para entrega (delivery); cópia dos materiais publicitários da divulgação da atual linha do produto e de campanhas anteriores de sanduíches similares – com “aroma de costelinha”, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela empresa e por parceiros.

Já no Distrito Federal, o Procon notificou a rede por propaganda enganosa e proibiu a venda do sanduíche. A determinação da Secretaria de Justiça e Cidadania vale até que a correção total da publicidade aconteça. Caso não cumpra a decisão, o Burger King poderá sofrer sanções como multa, apreensão dos produtos ou até interdição do funcionamento das lojas.

“A informação sobre a real composição do sanduíche não é disposta de modo claro e ostensivo na publicidade do produto, induzindo o consumidor a erro”, diz nota do Procon.

Nas redes sociais, consumidores acusaram a falta do ingrediente no hambúrguer e a própria empresa confirmou que o alimento é feito com paleta suína e tem “aroma natural de costela”.

Comunicado na íntegra

Papo reto: transparência sempre foi palavra fundamental no BK. Quando lançamos o Whopper Costela, anunciamos em nossas comunicações que ele é feito de carne de porco – paleta suína – e com sabor de costela, sem qualquer ingrediente artificial.

Mas a reação das pessoas é um recado bem claro. Hora de ouvir, aceitar e agir. Sem meias palavras, sem gracinha, sem relativizar o problema.

Por isso, a gente vem a público dizer que sentimos muito pelo ocorrido e anunciar a troca imediata do nome do sanduíche para Whopper Paleta Suína. O sanduíche continua igual, a composição do hambúrguer permanece sendo 100% carne de paleta suína com aroma de costela, sem qualquer ingrediente artificial.