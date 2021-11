Clientes do Bradesco têm relatado dificuldades para conseguir acessar suas contas por meio do aplicativo do banco nesta terça-feira (30).

Os problemas ocorrem no dia em que se encerra o prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13º salário.

“O App PF do Bradesco apresentou momentos de intermitência pontuais. Equipes estão trabalhando para regularização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente”, informou o Bradesco, em nota.

De acordo com o site de monitoramento de serviços online Downdetector, as notificações em redes sociais de problemas com o acesso aos serviços do aplicativo do Bradesco saltaram para cerca de 300 por volta das 10h. Às 14h40, as notificações chegavam a 400.

As ações preferenciais do banco na Bolsa operavam em queda de 2,17% nesta tarde, em linha com o mercado –no mesmo horário, o Ibovespa registrava perdas de 2,26%, aos 100.493 pontos, com a maior aversão ao risco por conta da nova variante ômicron.

