A partir desta terça-feira (13), beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em agosto podem sacar ou transferir a terceira parcela creditada na poupança digital da Caixa Econômica Federal em 26 de junho.

O dinheiro do auxílio emergencial fica disponível por 90 dias, contados a partir da liberação na conta informada pelo trabalhador.

Primeiro, o valor é liberado para ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas básicas, como luz e água, compras pela internet e em maquininhas de estabelecimentos parceiros.

O beneficiário que deixou saldo na conta pode sacá-lo ou transferi-lo para outra conta, assim que a Caixa libera a operação.

Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”.

Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

As agências do banco abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A Caixa afirma que não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. “Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas”, ressalta o banco federal.

Se preferir transferir o valor, basta clicar na opção “Transferir dinheiro” e informar a quantia e os dados da conta para onde deseja enviar o valor.

Inicialmente previsto para ter quatro parcelas, o auxílio emergencial terá sete parcelas. Os calendários das parcelas de agosto, setembro e outubro será divulgado na próxima semana, segundo o ministro da Cidadania, João Roma, em entrevista ao programa “A voz do Brasil”. As parcelas terão os mesmos valores.