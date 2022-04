O bilionário Elon Musk, considerado a pessoa mais rica do mundo, é apontado por pessoas próximas a ele como alguém avesso ao consumo. Musk é CEO da Tesla e da Space X e dono de uma fortuna estimada em US$ 264,6 bilhões (cerca de R$ 1,24 trilhão) e confessou recentemente que não tem uma casa no momento.

Em entrevista ao canal TED, o empreendedor disse que circula por quartos de hóspedes em casa de amidos. Questionado pelo entrevistador o incômodo que alguns sentem sobre um só indivíduo concentrar a mesma riqueza que bilhões de pessoas mais pobres do mundo, Musk disse não considerar isso um problema, no caso dele.

“Seria muito problemático se eu estivesse gastando bilhões de dólares por ano em consumo pessoal. Mas esse não é o caso, na verdade, eu nem tenho uma casa no momento. Eu estou, literalmente, ficando na casa de amigos”, afirmou. “Se eu viajo para a área da baía de São Francisco, onde fica a maior parte da área da engenharia da Tesla, eu basicamente circulo pelos quartos de hóspedes de amigos”.

O bilionário disse ainda que não tem iates e que não costuma tirar férias, mas admitiu possuir um avião particular. “A única exceção é o avião. Mas se eu não uso o avião, tenho menos horas para trabalhar”.

Colchão furado

A resistência de Musk ao consumo já foi mencionada anteriormente por pessoas próximas ao bilionário. A cantora Grimes, mãe dos filhos dele, disse em entrevista à revista Vanity Fair que o empresário viveria “abaixo da linha da pobreza”.

Ele não vive como um bilionário, às vezes, ele vive abaixo da linha da pobreza”, declarou, lembrando que uma vez encontrou um furo no colchão deles e que ele sugeriu trazer o colchão da casa dela, em vez de comprar um novo. “O cara não queria nem comprar um colchão novo.”

O Banco Mundial considera que vivem abaixo da linha da pobreza aqueles que têm menos de US$ 5,50 (equivalente a R$ 25,76) por dia, em países de renda média-alta. Em 2021, Musk ganhou o equivalente a US$ 2.154,78 (R$ 10 mil) por segundo, de acordo com a Forbes. Ainda de acordo com a revista, ele é a pessoa mais rica que já existiu.