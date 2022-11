A combinação entre um consumidor cauteloso por conta dos altos juros e do crédito limitado, do varejo mais conservador com descontos e promoções, e da indústria sem excedentes de produção levou a uma Black Friday morna nesta sexta-feira, dia 25.

A data mais importante para as vendas do varejo, que há anos passou à frente do Natal, foi ofuscada em parte pelo interesse na Copa do Mundo 2022, cuja estreia calhou na mesma semana. O que se viu foi uma procura maior por itens eletrônicos, como smartphones e TVs, assim como produtos de menor tíquete médio, como camisetas da seleção brasileira e tênis. Mas longe de ser uma corrida.

Pesquisa da Neotrust, empresa de inteligência que monitora o ecommerce brasileiro, em parceria com a ClearSale, especialista em inteligência de dados, aponta que a Black Friday fechou o dia com o faturamento em mais de R$ 3,1 bilhões –valor 34,18% menor que no mesmo período do ano passado.

O número envolve mais de 4,7 milhões de pedidos, cerca de 28,24% menor do que em 2021. O levantamento considera o período de vendas da meia-noite às 19h desta sexta (25).

Segundo o site Reclame Aqui, pelo menos 90% dos consumidores fizeram compras online nesta edição.

“Não foi uma Black Friday eufórica”, disse o especialista em varejo Alberto Serrentino, sócio da Varese Retail. Segundo ele, o calendário deste ano ficou um pouco confuso com da sobreposição da Copa, o que era preocupação para boa parte do varejo. “Mas não acredito que isso tenha afetado negativamente a Black Friday, porque trouxe uma demanda concentrada em áudio e vídeo e esportes”, afirma.

Já na opinião de Edu Neves, presidente do site brasileiro de queixas Reclame Aqui, a Copa, em vez de ajudar, atrapalhou. “O jogo do Brasil fez o acesso ao site cair 80% durante a partida. Ao final, o fluxo voltou 20% inferior”, diz ele, que também considera, no entanto, que o varejo não conseguiu oferecer descontos atraentes.

Para Serrentino, a demanda foi limitada pelo atual cenário de inflação, aumento de juros e aperto de crédito. “Desde o início do ano, o varejo tem sido conservador na gestão dos estoques, uma vez que estoque em excesso indica alto custo financeiro”, diz. “Ao mesmo tempo, vem calibrando as promoções, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre crescimento das vendas e lucratividade.”

As vendas online arrefeceram neste ano, lembra, porque as empresas estão muito menos agressivas em políticas de frete, desconto e parcelamento. “As empresas não estão buscando venda a qualquer preço”, diz.

Quanto à indústria, que sempre foi “financiadora” da Black Friday, há ainda um resquício da pandemia, uma vez que as cadeias globais de abastecimento não estão completamente ajustadas, diz Serrentino.

Embora destaque que a data continua importante para o varejo, uma vez que abre a temporada de compras de fim de ano, Serrentino aposta em uma Black Friday apenas “razoável”. “Os sinais gerais que eu tenho visto são de vendas próximas ou inferiores a 2021.”

As compras de linha branca ocorreram na quinta-feira e, nesta sexta, as vendas de TV escalaram, graças ao bom desempenho do jogo do Brasil contra a Sérvia, diz Neves. “Smartphones também começaram a aparecer nesta sexta”, diz. “São itens de maior valor agregado, que o consumidor já estava pesquisando há tempos. A promoção só serviu para apoiar a sua decisão de compra.”

É o caso do manobrista José Ribeiro Santos, 31. Ele saiu de sua casa em Pari, zona leste de São Paulo, às 7h desta sexta, para ir à super loja do Magazine Luiza na Marginal Tietê, zona norte da capital, e ser um dos primeiros da fila, que começou a ser atendida às 8h.

“Desde o começo do ano, a gente se programou para comprar na Black Friday. Estamos em reforma em casa”, afirmou. Ele comprou uma cama queen, um armário e uma máquina de lavar roupas. Ao todo, gastou cerca de R$ 3.800, e acredita ter economizado R$ 1.600, de acordo com suas pesquisas.

“Foi a vez em que eu mais gastei, porque a gente se programou melhor”, diz ele, que preferiu ir à loja do que comprar online por conta das condições: a primeira parcela do pagamento cai só em fevereiro.

TV DE 50 POLEGADAS, CAMISA DA SELEÇÃO E FRITADEIRA ELÉTRICA GANHAM ESPAÇO

Segundo levantamento do Google, a camisa da seleção brasileira foi a ‘campe㒠de interesse nesta sexta-feira. Da meia-noite até as 16h, o manto canarinho foi o produto mais clicado no Google Shopping.

O maior evento do futebol também levou à compra de televisores, segundo o Google: Smart TV LED 4K de 50 polegadas foi o segundo produto com mais acessos na plataforma de compras –os modelos com 50 polegadas ou mais foram os que mais atraíram o interesse no período.

A lista dos dez produtos mais clicados tem ainda smartphones, ar-condicionado e a fritadeira elétrica.

CONSUMIDOR TEM DIREITO DE SE ARREPENDER DE COMPRA ONLINE

Se o consumidor fez uma compra online e se arrependeu por algum motivo tem o direito de devolver a mercadoria sem qualquer custo, no prazo de sete dias, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, informa o Procon.

Colaborou Havolene Valinhos