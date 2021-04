A Bolsa de Valores brasileira tocava os 120 mil perto das 10h50. O Ibovespa, principal índice acionário do país, subia 0,60%, aos 120.021 pontos.

A sessão desta quarta-feira (14) será marcada pelos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e contratos futuros mais curtos do índice.

No exterior, os índices americanos abriram o pregão em alta. S&P, Dow Jones e Nasdaq avançavam 0,07%, 0,50% e 0,15%, respectivamente.

O dólar, por sua vez, registrava queda de 0,61%, a R$ 5,6830. A moeda repetia parte da volatilidade da véspera, com os operadores replicando a fraqueza do dólar no exterior, mas sem tirar o noticiário político e fiscal do radar, em meio às definições do Orçamento e da CPI da Covid-19.