A Caixa Econômica Federal (Caixa) paga neste domingo (25) a quarta parcela do Auxílio Emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em agosto. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375 , dependendo da família. O saque em dinheiro ficará disponível a partir de 12 de agosto .

O pagamento é feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.

LEIA TAMBÉM:

>> Colisão envolvendo dois caminhões deixa duas mortes na BR-277 em Balsa Nova

>> Cidade na grande Curitiba vai ganhar centro de distribuição de gigante do varejo

Ao todo 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada. Calendário de saques da terceira parcela do auxílio emergencial 2021.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br