A Casa China completa 25 anos em 2022 com um plano de expansão para abrir mais seis lojas até o início do próximo ano, chegando a 62 unidades espalhadas no Paraná, Santa Catarina, além da primeira loja no Mato Grosso.

A rede nascida em Curitiba adquiriu o tamanho que tem hoje por meio da concessão da marca para filhos, irmãos e primos do fundador Akira Yamashita, de origem japonesa, também contando com o suporte e apoio oferecido pelas lojas já estabelecidas para as novas unidades.

+ Veja também: Inovações digitais desenvolvidas na Renault do Paraná vão para fábricas do mundo todo

A empresa possui um case único no varejo por sua gestão familiar. Apesar dessa origem, a Casa China é gerida por um Conselho Gestor, e conta com o auxílio de consultorias com experiência em outras redes varejistas, como a agência 433 AG, a Totvs e a Diferencial Pesquisas, buscando trazer para a rede uma gestão cada vez mais profissional neste modelo de associativismo.

“Hoje, tenho muito orgulho em fazer parte dessa família de empreendedores, comemorando 25 anos com exemplos de honestidade, respeito e vontade de fazer acontecer. Acreditamos que os próximos 25 anos serão ainda mais incríveis, ao lado da nossa equipe, fornecedores e clientes. Agradecemos imensamente Curitiba e RMC por serem o berço da Casa China”, afirma um dos diretores da Casa China, Douglas Nomura.

+ Leia mais: Axxel Telecom amplia cobertura de internet de fibra ótica na Grande Curitiba

A rede passou a comercializar produtos de grandes marcas como Tramontina, Tilibra, Disney, Estrela, Faber Castell, Plasvale, Plasútil, Vonder, Sanremo, Arthi, Foroni, Bic, Nadir Figueiredo e Wheaton. Essas marcas compõem os mais de 25 mil itens que fazem parte do catálogo da empresa em variados segmentos, como utilidades domésticas, decoração, brinquedos, material escolar, ferramentas, bomboniere e petshop.