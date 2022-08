A unidade de jornais da Gazeta do Povo, da qual a Tribuna do Paraná faz parte, foi a anfitriã de mais um encontro dos parceiros e membros do GVV Club, uma iniciativa que reúne empresários de Curitiba para confraternizar e ampliar suas redes de contato. Cerca de 85 convidados puderam desfrutar um belíssimo churrasco, regado a bom chope e muitos negócios.

A executivas de contas da Gazeta e Tribuna, Manu Reis, recebeu os convidados, que lotaram o espaço reservado para o evento. “Abrimos toda a sede para os 85 convidados confirmados. O GVV Clube é promovido pela GVV Inteligência e tem como objetivo estreitar os relacionamentos, incentivar o networking e gerar novos negócios. Tudo isso com comida e bebida boas”, disse Manu.

Os participantes são de vários segmentos, como varejo, gastronomia, vendas, serviços. “Aqui estão os ‘cabeças’ dessas empresas, CEOs, gestores, diretores. Negócios não são feitos só dentro das empresas. Pela minha experiência, são nesses encontros que surgem algumas das melhores ideias e negócios”, acrescentou Manu Reis.

Par aos jornais do GRPCOM, o evento é uma oportunidade de apresentar soluções de publicidade às empresas. esse, “Fazemos uma apresentação dos jornais e explicamos o funcionamento dele se sobre as inúmeras soluções que temos para potencializar a divulgação de suas marcas e impulsionar os negócios. A Gazeta e a a Tribuna apresentam estratégias de branding e performance que podem ajudar muito os empresários”.

Manu Reis, executiva da Gazeta/Tribuna, e Geraldo Hisao, da GVV. Foto: Divulgação

Geraldo Hisao, CEO da GVV Inteligência, exalta o clima informal do evento e o seu potencial de gerar bons negócios. “Às vezes os grupos pra este tipo de networking são bem chatos. O empresário já fala de negócios formalmente o dia todo. Aqui é para ser leve, tomando um chope, comendo uma boa carne, acompanhando os cases dos convidados que chegam com suas experiências. Depois trocamos ideias e os negócios e contatos acontecem automaticamente”.

Para o chefe Alê Mocellin, um dos organizadores do evento, é mais fácil trocar uma ideia quando o ambiente é mais favorável. “Apostamos num networking mais tranquilo, saudável para os empresários de Curitiba. Esperamos que a boa comida e bebida ajudem a manter um clima leve, divertido, e que renda bons contatos. Quando você tira a responsabilidade das coisas, elas acontecem naturalmente”, contou.

Os eventos são bimestrais, apenas para convidados. Os encontros são divulgados com antecedência nas redes sociais da GVV Inteligência.