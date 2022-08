O quarto e penúltimo lote do Imposto de Renda 2022, que será pago na próxima quarta-feira (31), terá correção de 3,03% com base na taxa de juros da economia, a Selic, que está em 13,75% ao ano. A consulta ao quarto e penúltimo lote já está liberada. No Paraná são 322,1 mil contribuintes com direito.

A consulta ao lote de restituição é aberta nesta quarta (24). Ao todo, 4,4 milhões vão receber R$ 6 bilhões. São 265,9 milhões para contribuintes prioritários: 7.885 idosos acima de 80 anos, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 25.854 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 4,4 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 30 de maio de 2022.

Como consultar a restituição do IR

A consulta é feita pela internet, por meio do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), ou no próprio site da Receita Federal. Também é possível consultar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet. No e-CAC, é preciso informar a senha do gov.br. No site, o cidadão digita seu CPF, data de nascimento e demais dados solicitados.