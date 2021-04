O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), respondeu aos xingamentos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante jantar com empresários na quarta (7) e revelados pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo relatos de pessoas que foram ao evento, o presidente afirmou em discurso para convidados que “o governador de vocês é um vagabundo, caralho”.

“Calma, @jairbolsonaro. Além da Coronavac, o Butantan é especialista na anti-rábica [sic]. Fique tranquilo, vou te vacina”, escreveu o governador paulista nas redes sociais nesta quinta (8).

Durante o jantar, Bolsonaro também se referiu a Doria nos seguintes termos, sempre segundo relatos: “O vizinho aqui de vocês é um vagabundo”.

A casa do governador fica no Jardim Europa, o bairro mais nobre de São Paulo, no sentido da alta renda de seus moradores. A residência de Cinel fica no vizinho Jardim América. Uma boa parte dos convidados para o jantar mora na mesma região.

O presidente afirmou ainda, de acordo com informações de empresários que ouviram o discurso, que Doria é um destruidor de vidas e que está acabando com os empregos, com o comércio e fechando restaurantes.

Os xingamentos foram confirmados para o jornal Folha de S.Paulo por mais de um empresário. Os relatos coincidem.

​O jantar em São Paulo estava repleto de amigos, ou ex-amigos, de Doria. O próprio anfitrião, Washington Cinel, sempre foi muito próximo do governador. Em 2016, o tucano foi lançado para concorrer à Prefeitura de São Paulo na casa dele.

Mas agora o empresário, como tantos outros que estavam no encontro com Bolsonaro, estaria decepcionado com o amigo por causa das medidas restritivas na economia que visam combater a Covid-19 no estado. E se aproximou de Bolsonaro.

O jantar na casa de Cinel foi promovido a pedido do próprio Palácio do Planalto. De 65 bilionários brasileiros listados pela revista Forbes, nove estavam presentes.