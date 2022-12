Saem as paredes brancas e as salas isoladas dos escritórios corporativos e entram paredes coloridas, espaços “instagramáveis” e muitos ambientes de descompressão. Essa é a proposta de um grupo de empresas paranaenses – Neoconsig, Alias Tecnologia e Use Mais – , especializadas em desenvolver soluções inovadoras para o mercado financeiro.

O grupo decidiu mudar de sede, em Curitiba, para um espaço mais lúdico. Em novo endereço no bairro Água Verde, o local oferece espaços temáticos inspirados na ficção de Harry Potter, Star Wars, Homem-Aranha e Matrix, com direito até a banheiro decorado com imagens da animação Os Simpsons. A empresa quer oferecer uma experiência única para os colaboradores, melhorando o senso de pertencimentoda equipe e trazendo maior criatividade para o dia a dia de trabalho.

“Quando olhamos para o mercado de software e tecnologia, especialmente no nosso segmento, temos uma visão um pouco sisuda e fechada. Por isso criamos um ambiente lúdico, divertido, amigável, tanto para os colaboradores quanto para os clientes e parceiros que vierem nos visitar. No geral, a ideia é que sejamos uma empresa ainda mais humana, leve e que os colaboradores se sintam bem para vir trabalhar todos os dias”, explica Fernando Weigert, diretor da Neoconsig.

Sede será utilizada pelas três empresas do grupo

A nova sede recebeu investimento de R$ 10 milhões e conta com 1.100 metros quadrados, ocupando um andar e meio para acomodar as empresas do grupo. A Neoconsig atua no segmento de gestão de margem consignável, ofertando produtos e serviços para para bancos e financeiras.

Dentro do grupo há mais duas empresas: a Alias Tecnologia, fornecedora de soluções tecnológicas para empresas públicas e privadas que atuam segmento de registro de contrato de financiamento de veículos, e a Use Mais, um hub multisserviços de vários parceiros que oferecem condições especiais em diversas categorias para clientes.

Um dos produtos da Use Mais é o Assista Mais, um portal guia de streaming que mostra ao usuário em qual plataforma assistir cada produção. Foi daí que surgiu a ideia dos espaços temáticos.

Para Juliana Selenko, diretora da Use Mais, a maioria dos escritórios é projetada pensando não na forma, mas nas funções, e que criar um ambiente de trabalho realmente saudável é benéfico para todos os lados. “Já sentimos uma mudança positiva nos nossos colaboradores. Eles chegam para trabalhar ainda mais dispostos, tiram fotos, gostam de estar ali. O ambiente é tão agradável que tanto os colaboradores quanto os clientes já estão levando a família para conhecer o espaço, pois sabem que é um ambiente prazeroso e divertido”, diz.

Além dos escritórios, a nova sede oferece também biblioteca e área de leitura, mesas para lanches, espaços de descanso, patinetes, mesa de sinuca e espaço gourmet com a presença de um chef, que eventualmente fará refeições especiais para os colaboradores e clientes. “Investir no ambiente muda o clima geral”, diz Marcelo Ciscato, diretor da Alias Tecnologia.

Neoconsig, Alias Tecnologia e Use Mais devem anunciar novas vagas de emprego em breve.