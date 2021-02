A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) lançou seu primeiro programa de aceleração de startups, que será dedicado a empresas que atuem com educação financeira. Inscrições vão até o dia 9 de fevereiro e podem ser feitas no site do Meu Bolso em Dia, como foi batizado o projeto.

O programa conta com apoio do Banco Central e da aceleradora Voe sem Asas e terá investimento de R$ 1 milhão feito pela federação para a realização de mentorias e workshops, além de aportes em cinco empresas selecionadas ao final do processo.

Os eventos, que poderão ser virtuais devido à pandemia, serão conduzidos pelos mentores da Voe Sem Asas, executivos convidados do mercado e também dos associados da Febraban.

O uso adequado das finanças e do setor bancário é uma ferramenta poderosa na promoção do bem estar e na realização de sonhos e projetos”, diz Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Ele explica que, para serem elegíveis, as empresas precisam apresentar um protótipo inovador já testado com possíveis clientes, potencial para crescer no mercado e que possam ser aplicados em escala nacional. É preferível que o produto seja destinado a populações vulneráveis, como pessoas idosas ou de baixa renda.

Além de startups, podem se inscrever pequenas e médias empresas, ONGs ou organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) que tenham sede no Brasil.

O programa será divido em três etapas. Na primeira, uma banca de especialistas selecionará 20 empresas para uma imersão de oito semanas. Dessas, dez organizações serão escolhidas por uma comissão julgadora.

Na segunda etapa, as empresas terão cinco semanas para elaborar um plano de negócios e definir que tipo de auxílio podem necessitar dali para frente.

Ao final, participantes irão apresentar seus projetos para representantes das três organizações envolvidas no programa. Cinco delas, então, receberão aportes em valores que podem variar, dependendo da necessidade de cada negócio, além de um acompanhamento por mais 12 meses para viabilizarem seus produtos.