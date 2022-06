A partir desta sexta-feira (3) os trabalhadores com saldo no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão investir em ações da Eletrobras, como parte do processo de privatização da maior companhia elétrica da América Latina. A reserva das ações poderá ser feita até 8 de junho.

Será preciso escolher um banco ou uma corretora e o valor mínimo da aplicação com o FGTS será de R$ 200, sendo possível utilizar até 50% do saldo no fundo. Se optar por comprar ações com o dinheiro do FGTS, o trabalhador precisará esperar um ano para poder vendê-las. Depois da venda, o dinheiro voltará para sua conta no Fundo de Garantia, ou seja, só poderá ser sacado nas situações previstas na lei, como demissão e aposentadoria.

Cerca de 40 milhões de trabalhadores de todo o país, com saldo disponível na conta do FGTS, poderão aplicar recursos na Eletrobras, informou a Caixa. O trabalhador terá reservado um valor mínimo de R$ 5.000.

O período de reservas de 3 a 8 de junho vale para todos os investidores que têm interesse nas ações e o valor de cada ação só será conhecido em 9 de junho, conforme o interesse pelos papéis. Nesta quinta-feira (2), as ações da companhia fecharam em alta de 0,77%, a R$ 43,32, com ganhos acumulados de 30% no ano.

A oferta das ações da Eletrobras foi lançada pela empresa na sexta-feira (27) e deverá movimentar volume de até R$ 35 bilhões, segundo prospecto preliminar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com oferta primária 627,6 milhões de ações e mais um lote adicional de 104,6 milhões de ações. Cerca de R$ 6 bilhões serão reservados para investidores do varejo que queiram alocar parte dos recursos mantidos no FGTS.

Perguntas e respostas

Qual o valor mínimo e máximo que poderei investir do FGTS?

O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200 por trabalhador e será permitido usar até 50% do saldo no fundo, informou a Caixa.

Existe a possibilidade de ter direito a um valor em ações da Eletrobras menor do que o solicitado?

Caso a demanda ultrapasse o limite de R$ 6 bilhões estabelecido pela Eletrobras para receber recursos do FGTS dos investidores, será feito um rateio para definir o valor que cada pessoa terá direito. Caso haja rateio, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração.

Onde posso consultar o valor que poderei investir na Eletrobras?

A consulta do saldo e a simulação do investimento são feitas no aplicativo FGTS. Também será possível, nas agências da Caixa, consultar o saldo disponível para aplicação em FMP (Fundo Mútuo de Privatização), simular a aplicação e autorizar uma corretora a efetuar e fazer a reserva dos valores que serão investidos.

Preciso contratar uma corretora para investir meu FGTS?

Sim e o trabalhador também precisará acessar o app FGTS e autorizar a instituição a consultar o saldo de sua conta vinculada do Fundo e a realizar a reserva dos valores.

Como escolher a corretora para investir meu FGTS?

É preciso comparar taxas de administração cobradas. A concorrência no mercado tem feito com que muitas casas reduzam as taxas de administração nos últimos dias. Confira a seguir a relação dos fundos estruturados para receberem aportes dos trabalhadores com recursos do FGTS e as taxas de administração, com dados atualizados até 1º de junho.

Vale a pena investir meu FGTS nas ações da Eletrobras?

Analistas se dividem: por um lado, o investimento em ações da Eletrobras pode entregar ao cotista retornos bem acima dos proporcionados pelo FGTS, por outro, é preciso considerar o risco sensivelmente maior de aplicar em renda variável, em comparação ao retorno modesto, mas garantido, do FGTS. É preciso levar em conta o perfil de risco do investidor e avaliar se esse dinheiro será fundamental caso seja demitido. É o caso do trabalhador que não tem uma reserva em renda fixa para emergências e precisaria desse recurso do fundo para pagar contas básicas.

Tenho dinheiro do FGTS investido em ações da Vale e da Petrobras. Vale a pena sacá-lo para investir na Eletrobras?

O trabalhador que investiu recursos do FGTS em ações da Petrobras e da Vale, no início dos anos 2000, obteve resultados bem acima que os do Fundo, segundo análise da Genial Investimentos. O investimento em ações da Petrobras de 18 de agosto de 2000 a 24 de maio de 2022 rendeu cerca de 1.153% (considerada a valorização dos papéis na Bolsa e a distribuição de dividendos no período), contra 185% do FGTS, e 289% da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No caso da Vale, de 28 de março de 2002 a 24 de maio de 2022, os papéis acumularam valorização de cerca de 3.900%. O FGTS rendeu 156% no período, e a inflação foi de 247%. O sócio fundador da casa de análise de investimentos Nord Research Bruce Barbosa afirma que tem recomendado aos clientes que não retirem o dinheiro do FGTS investido em ações da Vale e da Petrobras para aplicar na Eletrobras.

Há valores do FGTS que não poderão ser aplicados?

Segundo a Caixa, não estarão disponíveis para aplicação os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito com antecipação do saque-aniversário (quando o trabalhador contrata um empréstimo para antecipar o saque anual).

Qual a diferença entre os dois fundos oferecidos?

São dois modelos diferentes de produtos ofertados aos investidores: os FMPs (Fundos Mútuos de Privatização) FGTS Eletrobras, para aqueles que quiserem aderir ao processo, e os FMP FGTS Migração, destinados àqueles que querem transferir os recursos alocados nos fundos criados no início dos anos 2000 com ações da Petrobras e da Vale.

Vou investir na Eletrobras, mas não tenho dinheiro no FGTS. Quais as exigências?

Para o investidor de varejo que não for usar o FGTS, é preciso ter conta em banco ou corretora para fazer o pedido de reserva e dar a ordem para a compra das ações. O valor mínimo nesses casos é de R$ 1.000 e o máximo é de R$ 1 milhão.

Investidores que não vão aplicar o FGTS nas ações também têm tempo mínimo de permanência?

Nesse caso, não há prazo mínimo de permanência, e o investidor poderá vender as ações a qualquer momento.

Vale a pena investir em ações da Eletrobras se não for com dinheiro do FGTS?

Para Bruce Barbosa, da Nord, se o investidor estiver considerando alocar parte dos recursos na oferta da empresa de energia sem se valer do FGTS, nesse caso, ele entende que não vale a pena o risco. “Isso porque há na Bolsa nomes mais interessantes, que tendem a entregar em um horizonte de médio e longo prazo retornos melhores do que a Eletrobras”, diz Barbosa. Já para Flávio Conde, chefe de análise de renda variável da Levante Ideias de Investimentos, seja com ou sem o saldo do FGTS, o investidor não deveria aportar qualquer valor na oferta da Eletrobras. Conde diz que, ao longo dos últimos meses e anos, os papéis da companhia já registraram uma valorização bastante significativa, bem acima da média de mercado, justamente por conta da expectativa dos agentes sobre a privatização e os eventuais ganhos de eficiência trazidos pelo processo.

Passo a passo para a consulta no app

– Acesse ou baixe o app FGTS em seu celular (para quem já baixou, é necessário atualizar).

– Clique em “Entrar no aplicativo”.

– Informe seu CPF e vá em “Continuar”; se for preciso, clique nas imagens pedidas e, depois, em “Verificar”.

– Informe a senha e clique em “Entrar”.

– Na tela inicial, abaixo, à direita, há quatro quadradinhos onde se lê “Mais”; clique sobre eles.

– Na tela seguinte, escolha “Simulador de Aplicação no FMP – FGTS”.

– A próxima página trará orientações sobre a simulação; role a tela para baixo e clique em “Ir para o simulador”.

– Selecione “FMP Eletrobras” e, depois, vá em “Continuar”.

– Aparecerá então o valor que será possível investir.

