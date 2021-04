A Globo e o Google anunciaram nesta quarta-feira (7) uma parceria inédita no mundo entre a gigante de tecnologia e uma empresa de mídia. Em um acordo de sete anos, a emissora vai exportar todo seu acervo digitalizado para o Google Cloud, serviço de nuvem da companhia americana, e utilizar dos processos de gerenciamento de dados e de inteligência artificial do Google para oferecer seu conteúdo audiovisual.

Além do acervo, a Globo vai migrar etapas da produção e da distribuição do conteúdo para a nuvem do Google. Serão transferidos 100% dos centros de dados da Globo e todos os produtos de serviços digitais (como Globoplay, o serviço de streaming, Gshow e G1).

Até então, a Globo operava a partir de centros de dados próprios, como um grande data center no Rio.

O acordo também envolve domínio de publicidade. A Globo passa a adotar novas ferramentas do Google para conseguir levar à TV aberta métricas e modelos de negócio típicos da internet.