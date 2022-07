Com o preço do queijo nas alturas, os brasileiros estão buscando alternativas para fazer a comida render um pouco mais e não pesar tanto no orçamento. No TikTok, receitas de “muçarela caseira” atingem juntas mais de 1,5 milhão de visualizações.

A receita leva 1 litro de leite, 200 gramas de amido de milho, 200 gramas de manteiga, 1 colher (chá) de sal e 300 gramas de muçarela. Os ingredientes precisam ser misturados na panela, cozidos em fogo baixo, até formar uma massa grossa que promete render até 1,5 kg de “queijo caseiro”. Para especialistas, isso muda a composição nutricional e descaracteriza o produto.

LEIA TAMBÉM:

>> Tradicional hipermercado do São Braz vai encerrar atividades; veja o que muda

>> BBB Curitiba? Praça do Japão ganha câmeras com monitoramento 24 horas

O que aconteceu?

Receitas para fazer a comida render não são novidade. No YouTube, você também encontra vídeos de como preparar “muçarela caseira” de anos atrás, com mais de 5 milhões de visualizações. O modo de preparo e os ingredientes são os mesmos, variando apenas na quantidade de queijo muçarela a ser adicionada.

O interesse por esse tipo de conteúdo aumentou, principalmente no TikTok, devido à subida dos preços dos alimentos. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a inflação dos alimentos e bebidas em junho de 2022 foi de 0,80% e acumula alta de 13,93% nos últimos 12 meses. Esse valor está acima da inflação acumulada no mesmo período, que é de 11,89%.

Nos comentários, há quem aprove a receita. A internauta Irma Gonçalves conta que faz sempre em casa e que a receita ficou “divina”. Renata Fontes também garante que já seguiu o passo a passo e o resultado “foi muito bom”.

Mas também há quem reclame do resultado. De acordo com Thyago Silva Oliveira, ninguém da casa dele gostou da receita e somente ele comeu o produto por dois meses. Outros questionam onde há economia, já que para produzir mais muçarela é preciso gastar gás ou energia elétrica.

Quanto subiu a muçarela?

Dentro do grupo de alimentos, o leite e o queijo também acumulam altas no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos 12 meses. Enquanto o leite longa vida subiu 37,61% no período, os queijos subiram em média 19,18%.

Por que a muçarela está mais cara?

De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP (Universidade de São Paulo), os preços do leite subiram devido à oferta limitada. Com a chegada do inverno e do clima mais seco, a qualidade das pastagens cai, o que afeta a alimentação do rebanho e a qualidade de produção.

Por isso, o estudo aponta que houve uma queda na produção de leite, principal ingrediente na produção de queijos. Este período de entressafra deve durar até meados de setembro, quando está previsto o retorno das chuvas de primavera.

Essa receita é muçarela de verdade?

De acordo com a portaria 364, do Ministério da Agricultura, publicada em setembro de 1997, entende-se por queijo muçarela o produto obtido por filagem de uma massa acidificada.

A massa acidificada é produzida com a coagulação do leite, seja por coalho ou por ação de enzimas coagulantes apropriadas. A filagem é um processo que consiste em retorcer e pressionar essa massa, para que ela ganhe uma textura alongada.

Entre os ingredientes previstos, estão apenas leite, coalho e cloreto de sódio (sal). Para Marcelo Cristianini, engenheiro de alimentos e integrante do Comitê Científico Consultor do ILSI Brasil (organização que integra academia, indústria e governos), a adição de amido, manteiga e leite para fazer a muçarela render descaracteriza o produto.

As receitas de “muçarela falsa” que viralizaram nas redes sociais são uma espécie de manjar de queijo, na opinião de Cristianini.

Enquanto o amido serve para dar estabilidade, a manteiga e o leite trazem mais gordura para o produto final.

O engenheiro de alimentos também ressalta que a muçarela caseira perde qualidades nutricionais. O queijo é um concentrado proteico gorduroso, explica Cristianini. Ao adicionar amido, você está fazendo um aporte muito grande de carboidratos.

Existe queijo com amido no mercado?

A indústria alimentícia criou em 1970, nos Estados Unidos, produtos chamados de queijos análogos. Eles foram desenvolvidos para o uso industrial, sendo usados como cobertura de pizzas, fatias de queijo em fast foods e refeições pré-prontas.

O Brasil ainda não possui legislação específica sobre a fabricação e venda dos análogos, que mudam total ou parcialmente os ingredientes dos queijos, como forma de reduzir os custos. Geralmente, esses produtos costumam ter adição de água, gordura vegetal e amido de milho.

Marcelo Cristianini aconselha que o consumidor verifique o rótulo dos produtos para saber se o que está comprando é realmente queijo ou um análogo.