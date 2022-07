A Netflix divulgou como vai funcionar o novo plano com anúncio, que deve chegar ainda este ano ou começo de 2023. Uma das questões seria sobre as produções presentes no streaming. Em reunião com acionistas, o co-CEO da empresa Ted Sarandos revelou que a nova assinatura não terá todas as séries e filmes presentes no catálogo.

Um dos motivos é a forma como as produções foram negociadas. Segundo a Wall Street Journal, a Netflix conversa atualmente com os estúdios Sony Pictures, Universal Studios e Warner Bros.

Vale lembrar que, neste sábado (23) vai completar um ano que a marca líder no segmento anunciou o último reajuste em seus planos tornando um dos streamings mais caros. A líder do segmentado tem plano entre R$ 25,90 e R$ 55,90. A justificativa era potencializar ainda mais seu catálogo com conteúdos originais. No entanto, em maio deste ano, a marca revelou que só no primeiro trimestre de 2022 chegou a perder cerca de 200 mil assinantes e prevê que o número pode superar a dois milhões até o final do ano.

Uma das alternativas, então, para atrair novos assinantes e, talvez, conter os que estão prestes a deixar a plataforma, foi criar um plano mais barato com anúncio. A ideia não é nova, como explicou o CEO da empresa Reed Hasting, e sim só adiantaram o lançamento em dois anos.

Como vai funcionar o novo plano com anúncio da Netflix?

O assinante será impactado por pequenos anúncios entre um episódio e outro, ou antes de assistir a um filme.

Quanto vai custar?

Os planos atuais custam entre R$ 25,90 e R$ 55,90. O novo plano ainda não teve valor revelado. Mas há quem diga que o preço será bem mais baixo que o plano básico.

Taxa extra

Recentemente, a Netflix também divulgou que vai começar a cobrar uma taxa extra para quem compartilha a mesma conta com usuários que não residem no mesmo local. Ainda não há previsão para a nova cobrança começar no Brasil.