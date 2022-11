A empresa de tecnologia Alias, fornecedora de soluções para empresas públicas e privadas que atuam no segmento bancário e de financiamento de veículos, acaba de receber um aporte de US$ 100 milhões de um fundo estrangeiro, o equivalente a mais de meio milhão de reais.

O valor é o primeiro investimento externo recebido pela companhia, que vai aumentar a equipe, investir em desenvolvimento de novos produtos de tecnologia e organizar a expansão da organização para se tornar líder de mercado.

A empresa já marca presença em 11 estados brasileiros e pretende chegar a 14 estados até o fim de 2022, representando atuação em 95% do mercado nacional. Em 2022, a Alias deve faturar R$ 44 milhões. Após o aporte, a Alias espera um crescimento anual de até 30% pelos próximos cinco anos, período em que deve iniciar o processo de abertura de capital (IPO).

O carro-chefe da Alias é o software E-Registro, que efetua a gestão, arquivamento e automação do registro de contratos de financiamento de veículos com alienação fiduciária, por meio de um processo on-line. Na prática, o sistema diminui a burocracia do processo e torna o registro de contratos de financiamento mais rápido e seguro para as instituições credoras e órgãos públicos, como os Detrans, e revendedores de veículos.

O E-Registro atende 225 bancos, financeiras e cooperativas de crédito de grande, médio e pequeno porte. Atualmente, o software está presente no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Paraíba, Amapá e Acre.

“O aporte veio do interesse dos investidores em apostar em uma empresa que registra crescimento contínuo desde sua fundação, em 2005. Nos três últimos anos chegamos a 11 estados brasileiros e estamos expandindo para mais três. Nossa tecnologia antecipa as necessidades dos consumidores ao criar soluções ágeis e eficientes para bancos e financeiras e temos altas expectativas para o futuro”, explica Marcelo Ciscato, diretor da Alias.

De acordo com Ciscato, o aporte permitirá que a empresa triplique de tamanho e invista em mais tecnologia, especialmente na área de segurança de dados. “Atendemos diversos bancos e financeiras e a segurança é questão primordial para nós. Ainda neste ano vamos lançar novos produtos e para o ano que vem estamos estudando mais lançamentos. Vimos que o mercado de financiamento se manteve firme no quadro geral e acreditamos que haverá uma normalização em 2023. Queremos ser líderes no mercado e oferecer uma cobertura completa em todos os cantos do país”, afirma.

Uma das grandes apostas da empresa, ainda para esse ano, é o lançamento de uma solução inédita no mercado chamada TEV, plataforma eletrônica de gestão e automação de venda e transferência de veículo, que permite que o cliente faça todo o processo online pela web, sem precisar ir ao DETRAN. A novidade foi um dos pontos que chamaram atenção do fundo estrangeiro.

A Alias Tecnologia faz parte de um grupo empresarial composto por outras duas companhias: Neoconsig, empresa de tecnologia especializada em crédito consignado e que fornece soluções tecnológicas para instituições financeiras, e a Use Mais, hub multisserviços de vários parceiros que oferecem condições especiais em diversas categorias.



