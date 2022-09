Com foco em expansão de serviços, a rede de farmácias Nissei, uma das principais do país, acaba de anunciar a aquisição da Merco Soluções em Saúde, empresa paranaense de atuação nacional, referência na distribuição de medicamentos de alta complexidade, nutrição e vacinas para os canais público e privado. Este movimento acelera e reforça o posicionamento da Nissei no mercado de especialidades.



O grande propósito dessa aquisição é dar continuidade no planejamento da empresa em ser reconhecida como um hub de saúde, ampliando ao mercado e a população o acesso a novas jornadas de tratamento ao paciente, hoje restritas a uma farmácia convencional.

Fundada em 2003, a Merco Soluções em Saúde iniciou suas atividades distribuindo produtos Nestlé das linhas de nutrição Health Science e Fórmulas Infantis e atuando nos estados do Paraná e Santa Catarina. Em 2008, ampliou portfólio, passando a comercializar também medicamentos hospitalares nacionalmente. Ainda, em 2010, passou a atuar também no mercado de vacinas de gripe e medicamentos de alta complexidade. Em 2020, chegou ao mercado varejista com a Merco Pharma.

“O objetivo da Nissei é ser mais do que uma farmácia. Pretendemos sempre ampliar nosso portifólio de medicamentos. Queremos ser, cada vez mais, um hub de saúde, ofertando serviços de qualidade à população. Essa aquisição vai ao encontro desse nosso desejo de ter uma estrutura de grande valor no mercado farmacêutico. Não tenho dúvidas de que colheremos frutos bastante significativos”, pontua Alexandre Maeoka, CEO da Nissei.

A partir da aquisição, o grupo Nissei irá elaborar um plano de desenvolvimento para a Merco que, apesar de ser parte integrante da rede, irá atuar de maneira paralela e independente dentro do seu ramo de atuação, mantendo a atual gestão.

Com mais de 35 anos de tradição no mercado paranaense e atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a Nissei é considerada a sétima maior rede de farmácias do país em número de lojas, segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias).