A Petrobras anunciou redução do preço de venda do gás de cozinha para as distribuidoras. A redução passa a valer nesta quinta-feira (08) e o preço passará de R$ R$ 3,5837 /kg para R$ 3,2337 /kg, equivalente a R$42,04 por 13kg, refletindo redução média de R$ 4,55 por 13 kg.

LEIA TAMBÉM:

>> IPTU em Curitiba: saiba como votaram os vereadores sobre o aumento de até 26%

>> Antigo Walmart do Cabral, que tinha virado BIG, é o novo Carrefour de Curitiba

De acordo com a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade das cotações e da taxa de câmbio.