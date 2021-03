Renault, Toyota e VWCO (Volkswagen Caminhões e Ônibus) anunciaram nesta quinta (25) que irão interromper a produção devido ao agravamento da pandemia de covid-19. Com os novos anúncios, já são oito o número de fabricantes que decidiram paralisar as linhas de montagem em um momento afetado pelo descontrole do contágio e por uma falta generalizada de componentes. Nissan, General Motors, Volkswagen, Mercedes e Scania foram as primeiras a confirmar as paralisações nas linhas de montagem.

A Renault vai interromper as atividades na fábrica de São José dos Pinhais (PR) a partir de segunda-feira (29), e a retomada está prevista para 5 de abril. Os trabalhadores das áreas administrativas seguem em home office. As empresas não adotarão férias coletivas, mas, sim, sistemas de compensação futura dos dias não trabalhados.

A fabricante de origem francesa diz que não há problema de falta de peças no momento. “A decisão tem como objetivo contribuir para o isolamento social neste momento em que diferentes cidades adotaram medidas mais restritivas, e em alinhamento com o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba”, diz o comunicado divulgado pela marca.

A Toyota também afirma que tomou a decisão em conjunto com os sindicatos locais. A produção nas quatro fábricas –todas localizadas no estado de São Paulo– será suspensa a partir de segunda-feira (29) e retomada no dia 5 de abril em São Bernardo do Campo, Sorocaba e Porto Feliz. A unidade de Indaiatuba voltará no dia 6. de suspender sua produção a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de março.

Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil disse nesta quarta (24) que a empresa ainda não foi muito afetada pela falta de componentes.

“A medida tem como objetivo contribuir com a redução de circulação de pessoas no momento mais crítico da pandemia no país, além de atender a antecipação de feriados por parte de autoridades em algumas dessas regiões”, diz a nota divulgada pela montadora de origem japonesa.

Localizada em Resende (RJ), a fábrica da VW Caminhões e Ônibus terá as atividades paralisadas nesta segunda (29), com retorno no dia 5 de abril. “A empresa manterá os serviços de atendimento à sua rede de concessionários e de suporte aos clientes, garantindo os serviços necessários para a continuidade do transporte de cargas e de passageiros em todo o país”, diz a montadora, por meio de comunicado.

Além da preocupação com os colaboradores, as paradas têm sido motivadas pela falta de peças e pela pressão dos sindicatos.​

Número de funcionários afetados pelas paralisações nas montadoras

Nissan: 850

Volkswagen: 15 mil

Mercedes-Benz: 10 mil

Scania: 4.000

Renault: 7.000

Toyota: 5.600

General Motors: não divulga