A consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022 é liberada nesta sexta-feira (23), a partir das 10h. O lote correção de 4,22%, com base na taxa básica de juros da economia (Selic) e o dinheiro será depositado aos contribuintes no próximo dia 30. A Receita ainda irá divulgar quantas pessoas vão receber e a quantia a ser paga neste lote.

Até agora, já foram pagos R$ 24,9 bilhões para 17,3 milhões de contribuintes. Só no Paraná a receita irá pagar R$ 123,9 milhões!

A taxa Selic está em 13,75% ao ano. A expectativa de analistas, no entanto, é que essa trajetória de aumentos, iniciada em março de 2021, seja interrompida nesta quarta-feira (21), quando o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, anuncia sua decisão.

Esse é o patamar mais alto de juros desde 2016, quando a taxa começou o ano em 14%.

O percentual é o maior já pago neste ano e será aplicado às restituições dos contribuintes que declararam o IR nos últimos dois dias, 30 e 31 de maio, ou que saíram da malha fina após a Receita identificar inconsistências na declaração.

Em 2022, a Receita recebeu mais de 36 milhões de declarações. Nem todos que enviaram o Imposto de Renda têm direito de restituir. Há os contribuintes que tiveram imposto a pagar. Dos cerca de R$ 25 bilhões a serem pagos em restituição, faltam R$ 7 bilhões.

Como é feito o pagamento da restituição?

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do IR. É preciso ser uma conta em nome do titular da declaração. Neste ano, também é possível receber por meio de Pix, mas a opção deve ter sido indicada no IR.

Todo mês, a Receita recebe do Tesouro Nacional os valores para pagar as restituições e cria lotes. A inclusão dos contribuintes obedece às prioridades legais, como idosos.

Segundo a Receita, o cálculo dos juros sobre a restituição é feito com base na data final de entrega do IR. Em 2022, o prazo final de entrega foi ampliado para 31 de maio, com isso, as restituições são corrigidas a partir do mês de junho.

Caso o contribuinte mude de conta e o crédito não seja realizado, os valores ficam disponíveis por um ano no Banco do Brasil. O cidadão deve reagendar o crédito no Portal BB, em https://www.bb.com.br/irpf.

Também é possível fazer o reagendamento por telefone, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se não receber em até um ano, o dinheiro volta para o fisco e é necessário fazer o pedido no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal.

Quando libera consulta 5 Lote restituição 2022?

A consulta à restituição é feita a partir das 10h do dia em que a Receita libera as informações. Ela pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Há ainda a possibilidade de fazer a consulta no Portal e-CAC.

No e-CAC, já é possível saber se a declaração está em fila de restituição, mas não haverá informação específica sobre o lote. Para essa consulta, é necessário informar a senha do gov.br. No site da Receita, o cidadão digita CPF, data de nascimento e demais dados solicitados.

Caí na Malha fina. E agora?

Como este é o último lote regular do ano, quem não estiver na lista de restituição caiu na malha fina. Nesse caso, é preciso entrar no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC) e verificar as pendências. Em seguida, o contribuinte deverá enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes residuais, destinados a quem resolveu a situação com o Fisco.