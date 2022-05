Aumento da produtividade e competitividade da indústria paranaense. É isso que aprovação de seis projetos apresentados pelo Senai Paraná, na categoria Aliança Industrial da Plataforma de Inovação, deve proporcionar em breve. A plataforma foi lançada em março deste ano, sob responsabilidade do Senai Nacional, e disponibilizou cerca de R$150 milhões para o financiamento de soluções inovadoras em seis categorias: Habitats de Inovação, Aliança Industrial, Aliança Agenda Tech, Empreendedorismo Industrial, Missão Industrial e Chamada Regional.

Dos nove projetos aprovados na categoria Aliança Industrial, seis foram apresentados pelo Senai Paraná. “Este resultado reforça o posicionamento da Federação das Indústrias do Paraná como indutora de projetos de pesquisa aplicada e inovação no estado”, comemora Lucas Nogara, coordenador de negócios do Sistema Fiep. Com o valor disponibilizado pela plataforma, é possível viabilizar pesquisas e desenvolver tecnologias e inovações nas áreas farmacêutica, tecnologia da informação, meio ambiente, automação, metalmecânica, química e automotiva.

Além de custear soluções inovadoras para a indústria, a plataforma ainda promove um modelo no qual empresas, startups e financiadores dividem os riscos e compartilham os ganhos. Isso acontece por meio do acesso a pesquisadores e infraestrutura adequada para a inovação. A quantia disponibilizada neste ano é ao menos 50% maior do que a apresentada no ano passado.

Tecnologia e inovação à vista

Desde que foi lançada, a Plataforma da Indústria já apoiou mais de 1.200 projetos de pesquisa e desenvolvimento com a destinação de mais de R$900 milhões em recursos para projetos desenvolvidos em todo o país. “Quanto maior o nível de tecnologia e inovação nos produtos e processos industriais mais riqueza e valor são gerados para sociedade. A inovação tecnológica é fundamental para se atingir competividade e sustentabilidade”, enfatiza Nogara.

O Senai atua em duas frentes de apoio às empresas: inovação e produtividade, com a oferta de serviços e consultorias. “O principal benefício da aprovação dos projetos, é o fortalecimento da Indústria Paranaense através dos ganhos que se tem em projetos de pesquisa aplicada”, finaliza o coordenador. Os estudos seguem em andamento e os resultados dos projetos devem ser apresentados em breve.