O setor de vending machines, também conhecidas como “máquinas de autosserviço”, está em forte crescimento no Brasil. E pensando nisso, a marca curitibana Apple Caramel desenvolveu a primeira vending machine de maçãs caramelizadas da América Latina, instalada no Shopping Curitiba.

Após 10 anos atuando com lojas físicas no mercado de maçãs caramelizadas em Curitiba, a Apple Caramel reformulou totalmente o seu modelo de negócio e se transformou em uma franquia, com vending machines. Depois do lançamento no Shopping Curitiba, a marca pretende expandir para outras cidades brasileiras e já se prepara para inaugurar em 2023 três pontos de venda em Miami.

“É um mercado bastante promissor. Criamos uma vending machine que não existia no mercado, específica para armazenar maçãs caramelizadas, pensamos nos mínimos detalhes. O franqueado controla todas as informações à distância e em tempo real, como vendas e estoque”, detalha Daiana Borges, CEO da Apple Caramel.

Daiana explica que a escolha do Shopping Curitiba para o lançamento da franquia se deu, além da boa localização e público ideal, pela disposição dos corredores. “Os corredores têm boa circulação de público e ótima visibilidade, você consegue visualizar as lojas de diversos pontos do shopping, e isso é ótimo para o nosso negócio”, justifica.

A Apple Caramel é feita com maçã verde importada, do tipo Granny Smith, uma generosa camada de caramelo macio, chocolate belga e cobertura. São mais de 30 opções de cobertura, como Frutas Vermelhas, Ninho com Nutella, Amendoim e até Matchá. A “Bella Canela”, por exemplo, é feita com caramelo, chocolate branco belga, farofa artesanal de canela e pimenta Jamaica. A receita do caramelo é guardada a sete chaves.

Além das maçãs caramelizadas, a vending machine da Apple Caramel oferece ao público o Caramel Turtle, uma sobremesa feita com generosa camada de amêndoas tostadas, caramelo Apple Caramel, finalizada com chocolate e diversas coberturas.

Nas datas comemorativas, os produtos da Apple Caramel são especialmente decorados. No mês de dezembro, por exemplo, todas as maçãs caramelizadas e turtles serão enfeitados com temática natalina. Além de uma sobremesa, será uma opção para presentear.

O quiosque está localizado no piso L3 do Shopping Curitiba.