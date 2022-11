Fabricante de suplementos nutricionais Nutrilatina, criada em Curitiba há quase 40 anos, acumula dívidas na casa dos R$ 200 milhões e pode perder grande parte de seus bens nos próximos dias. Mobiliário, carros e o terreno da atual sede da empresa, localizado no bairro Atuba, em Curitiba, vão a leilão para honrar parte das dívidas trabalhistas e fiscais acumuladas nas últimas décadas.

Os primeiros lotes vão para disputa em pregão na próxima sexta-feira (18). No primeiro leilão são veículos (duas vans, um caminhão e uma caminhonete) e no segundo leilão móveis de escritório, eletrônicos, computadores. As propostas podem ser enviadas online e em tempo real a partir das 10h35 de sexta-feira.

O terceiro leilão vai oferecer ainda oferece um imóvel com área de terreno de 28.679,53 m² e área construída de 6.400 m², localizado às margens da Estrada da Ribeira, no bairro Atuba, sede principal da empresa. O lance inicial é da primeira hasta, prevista para o dia 2 de dezembro, é de $ 18.670.000,00. Na segunda, em 16 de dezembro, o valor do lance inicial é de R$ 9.335.000,00.

Para participar é necessário fazer um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. O certamente será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg.

A dívida

Em 2019, com uma dívida até então de R$ 110 milhões, o Grupo Nutrilatina fechou um plano de recuperação judicial com credores. De acordo com a consultoria financeira, a empresa chegou a um faturamento anual de R$ 200 milhões, em 2010, quando estava no auge, mas não conseguiu se livrar das dívidas.

