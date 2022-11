Nos últimos anos, as operadoras de TV paga passaram a oferecer a transmissão de canais ao vivo também via internet, em pacotes mais baratos do que os serviços tradicionais, que enviam o sinal por cabo ou satélite.

O novo modelo busca atrair usuários que querem pagar menos e estão acostumados às facilidades do streaming, como a de poder assistir o conteúdo em qualquer lugar e não ter de lidar com questões como multa por cancelamento e falta de sinal nas regiões onde moram.

A Claro, por exemplo, cobra R$ 109,90 mensais no pacote de sinal via cabo, R$ 89,90 no plano que usa a Box TV e R$ 59,90 no que utiliza um aplicativo – estes preços são cobrados na cidade de São Paulo. Os três planos dão acesso a praticamente os mesmos canais, mas o pacote por aplicativo custa 45% menos que o via cabo.

A Box TV se conecta à televisão via porta HDMI e vem com um controle remoto. O serviço pode ser usado em qualquer endereço no Brasil que tenha acesso à internet, e o usuário pode levar o equipamento para onde quiser, sem precisar avisar a operadora. O assinante da Box também pode ver a programação via aplicativo no celular ou em computadores, em dois acessos simultâneos.

O aparelho também dá acesso a outros serviços de streaming, como Netflix e HBO Max, que precisam ser pagos à parte.

A reportagem testou a Box TV por alguns dias. A qualidade da imagem foi levemente superior à oferecida por um decodificador antigo da Net/Claro, que estava em uso há alguns anos. A Box foi ligada em uma conexão de banda larga fixa de 500 MB de velocidade e funcionou bem. De modo geral, os canais carregam o conteúdo rapidamente. Houve alguns ligeiros travamentos, que se resolveram em poucos segundos.

Na versão via aplicativo, o usuário pode assistir a programação no celular, no computador ou em Smart TVs. Caso a TV não seja smart, é preciso usar um dispositivo como Apple TV ou Chromecast.

A DGO (DirectvGo) também oferece TV paga via internet, por meio de um aplicativo. O plano mensal custa R$ 89,90, tem mais de 70 canais e permite dois acessos simultâneos. Assinantes da SKY também possuem acesso ao DGO.

Bastante parecidas, as listas de canais da Claro e da DGO incluem os principais de TV aberta, de notícias, esportes, filmes e documentários e podem receber extras, como planos de futebol do Premiere e pacotes da Disney+ e HBO Max.

Os dois serviços podem ser contratados online (veja mais informações ao final do texto). Clientes atuais da Claro podem fazer a migração pelo site ou pelo telefone 10621.

Estes planos, no entanto, consomem os dados dos pacotes de banda larga, que podem ter redução de velocidade ou barreiras na conexão quando as cotas são atingidas. De modo geral, conexões fixas residenciais não costumam ter restrições, mas acessos móveis, como 4G e 5G, sim. Assistir uma hora de programação em HD pode consumir em torno de 2 GB de dados.

Vale ressaltar que uma conexão de internet instável pode comprometer a experiência de assistir TV, e que pode haver atraso na chegada do sinal, algo capaz de incomodar ao assistir futebol ao vivo, por exemplo. Em um teste, a programação ao vivo da Rede Globo chegou na Claro Box com quase um minuto de atraso em relação ao sinal gratuito de TV aberta, captado por uma antena.

A TV paga via streaming é mais barata por duas razões: as operadoras não precisam criar redes próprias de cabo ou satélite para enviar o sinal e há menor carga tributária. A TV por assinatura tradicional paga ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que pode chegar a 18%, enquanto a transmissão via streaming paga ISS (Imposto sobre Serviços) paga ICMS, com alíquota entre 0 e 5%.

Segundo a ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura), o Brasil tem 13,2 milhões de assinantes do serviço, sendo 50,6% por antena, 39,3% por cabo e 10,1% por outros modos, incluindo o streaming.

No exterior, o modelo de TV paga via streaming também ganha força, Nos EUA, a YouTubeTV e a Hulu Live TV, que atuam desta forma, já somam 9 milhões de usuários.

Planos de TV paga via streaming

Claro

Via app (R$ 59,90 mensais, sem taxa de adesão) ou Box TV (R$ 59,90 por 3 meses, depois R$ 89,90, há taxa de adesão de R$ 399 para novos clientes Claro).

Canais: mais de 100.

Infos: claro.com.br

DGO

Via app. R$ 89,90 por mês,

Canais: mais de 70.

Infos: directvgo.com/br/home

Pluto TV

Tem vários canais grátis, incluindo TV Cultura, RedeTV!, Record News, Smithsonian e Comedy Central.

Infos: pluto.tv