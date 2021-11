O EBANX, fintech com sede em Curitiba (PR), abriu as inscrições para seu edital EBANX Community 2022. Até a próxima quinta-feira (25), será possível inscrever propostas de todo o território nacional nas áreas de cultura, social, protagonismo feminino, diversidade, empreendedorismo, inovação e tecnologia – verticais que a empresa de pagamentos com atuação global busca apoiar desde sua fundação e que estão alinhados com sua visão estratégica de sustentabilidade e ESG.

Este é o terceiro ano em que o EBANX realiza o edital, investindo em projetos que geram impacto positivo na sociedade, ajudando a conectar mais pessoas com a cultura, a diversidade e estimulando a inovação. Nesta jornada, já apoiou mais de 150 projetos, 27 deles apenas em 2021, alcançando mais de 500 mil pessoas somente neste ano.

“Criar acesso tem sido a grande missão do EBANX desde o início da nossa história, e acreditamos no seu poder para transformar a realidade. Valorizar iniciativas que trazem benefícios à comunidade nos ajuda nesse objetivo, sempre com base em valores tão importantes para nós, como sustentabilidade, conhecimento, igualdade e respeito ao próximo”, diz Alphonse Voigt, cofundador e presidente do Conselho do EBANX.

O regulamento do edital e formulário de inscrição estão disponíveis para acesso no site do EBANX Community. Os projetos selecionados serão divulgados no dia 6 de dezembro de 2021.

Webinar sobre o edital

Para comentar o lançamento do edital e os valores que movem este trabalho, o EBANX irá realizar um webinar no próximo dia 18 de novembro, às 17h. Nele, os participantes poderão tirar dúvidas relacionadas ao programa com o time de Comunidade da fintech. O evento é gratuito e não precisa de inscrição, podendo ser acessado, no dia marcado, clicando neste link.