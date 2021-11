Usuários do Spotify estão tendo dificuldades para acessar o aplicativo de música nesta terça-feira (16).

Segundo o site de monitoramento de serviços online Downdetector, por volta das 14h45, as notificações de problemas com o acesso aos serviços do Spotify saltaram para cerca de 2.600.

“Estamos cientes de alguns problemas neste momento e estamos verificando”, postou o Spotify em sua conta no Twitter às 15h.

Os serviços parecem ter se normalizado pouco tempo depois. Às 15h17, o site apontava que as notificações haviam recuado para aproximadamente 715.

Procurado, o Spotify não respondeu até a publicação deste texto.

Em menor escala, problemas na mesma faixa de horário foram relatados também por usuários do aplicativo Discord.

