Após nove meses de negociação como BC (Banco Central), o WhastApp Pay foi liberado nesta terça-feira (4). O sistema é um serviço de transferência bancária gratuita entre usuários no Brasil. Quase um ano após a tentativa frustrada de lançamento, o recurso estreia com a parceria de três dos cinco maiores bancos do país: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

Não entraram na parceria Santander e Caixa Econômica Federal.

A opção começa a ser disponibilizada gradualmente nas próximas semanas. O Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo, com mais de 120 milhões de pessoas, perdendo apenas para a Índia, que tem 400 milhões.

Usuários que tiverem cartões de débito, pré-pago ou combo das instituições Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e Mastercard, poderão transacionar dinheiro pela plataforma. O processo é todo feito no aplicativo e não cobra taxas.

A operação das transações é feita pela Cielo. Cartões de crédito não são válidos.

Como funciona o WhatsApp Pay?

O sistema funciona a partir do Facebook Pay, um modelo que integra as informações de pagamentos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Segundo Zuckerberg, é um “método simples e seguro de enviar dinheiro em uma conversa”, fazer uma doação ou comprar nas lojas disponíveis nas plataformas.

O serviço de pagamentos é disponibilizado na última versão do WhatsApp. Para enviar e receber dinheiro de amigos e familiares, você precisa configurar o Facebook Pay e verificar um cartão pré-pago, um cartão de débito ou um cartão múltiplo com a função débito emitido por um dos bancos participantes.

Veja abaixo como enviar dinheiro pelo WhatsApp Pay:

Abra a conversa com o contato para o qual você deseja enviar o dinheiro, toque em Anexar > Pagamento. Toque em CONTINUAR na tela do Facebook Pay. Toque em CONTINUAR para aceitar os termos de uso do serviço. Crie um PIN de 6 dígitos para o Facebook Pay. Insira seu PIN do Facebook Pay novamente para confirmá-lo e toque em AVANÇAR. Para usar sua impressão digital ao invés de inserir seu PIN manualmente, toque em USAR IMPRESSÃO DIGITAL. Caso contrário, toque em Pular para inserir seu PIN manualmente. Insira seu nome, sobrenome e CPF. Em seguida, toque em Avançar. Adicione os dados do seu cartão, incluindo o número do seu cartão de débito, a data de validade e o código CVV. Toque em SALVAR. Após adicionar os dados do seu cartão, você poderá verificá-lo. Para saber como verificar seu cartão, leia este artigo.

Você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e um cartão pré-pago, um cartão de débito ou um cartão múltiplo com a função débito emitido por um dos bancos ou parceiros participantes para usar o Facebook Pay e para enviar e receber dinheiro no WhatsApp.

Não é possível usar o serviço de pagamentos no WhatsApp Web nem no WhatsApp para computador.

Em termos de segurança, a transferência no Facebook Pay exige uma senha de seis dígitos ou a biometria em dispositivos compatíveis.

Mais praticidade para enviar dinheiro pela internet

Os representantes dos bancos parceiros destacam que a opção serve como uma praticidade a seus clientes, que terão outra forma de transferir sem pagar taxas, o que se tornou viável desde o lançamento do Pix, em novembro, que logo se popularizou.

No longo prazo, o Facebook se beneficia por ter entrado cedo neste mercado enquanto ainda é, de longe, o aplicativo de mensagens mais usado entre os brasileiros.

Para Yasodara Córdova, pesquisadora de internet na Kennedy School, em Harvard, esse modelo enforca a competição antes mesmo de ela começar.”

A vantagem competitiva do WhatsApp é uma base de dados gigante sobre o que as pessoas fazem “mesmo que não seja possível ler o conteúdo das mensagens. Com Facebook, WhatsApp, Instagram e outros aplicativos, criam um monopólio de dados que dificilmente abrirão a competidores”, afirma.

Para saber mais sobre o WhatsApp Pay, acesse a central de ajuda.