Um engavetamento envolvendo três caminhões na pista sentido Santa Catarina da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, interdita a rodovia no começo desta tarde de domingo (14). Não tem previsão de liberação da via e a fila já chega à quatro quilômetros de congestionamento. Um homem de 48 anos morreu no local.

Segundo a Arteris Sul, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu às 13 horas no Km 665 e provocou derramamento de carga. Em imagens que circulam pelas redes sociais, percebe-se um grande volume de tecido e até mesmo a presença de um helicóptero que estaria auxiliando nos primeiros atendimentos. Uma pessoa morreu no local após a batida.

De novo?

No sábado (13), um acidente envolvendo um caminhão que carregava produto tóxico e um carro na BR 376, em Guaratuba, deixou a estrada totalmente interditada por aproximadamente cinco horas. Os três ocupantes do carro de passeio foram encaminhados a hospitais de Joinville, em Santa Catarina, em estado leve.

No dia 25 de janeiro, um ônibus tombou e despencou da pista no km 668, na BR 376, em Guaratuba. No acidente, 19 pessoas morreram no local.