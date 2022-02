A partir do começo da tarde desta quarta-feira (2), a Estrada do Ganchinho, no Umbará, na altura da ponte sobre o Rio Iguaçu, será bloqueada para o trânsito de veículos.

A interdição é necessária para garantir a segurança das equipes que vão retirar um caminhão que caiu no rio no dia 26 de janeiro, após sofrer um acidente.

+ Leia mais: Flutuante de atracagem afunda e complica travessia de ferryboat, em Guaratuba. Assista!

A Estrada do Ganchinho é um dos principais pontos de ligação com o município de São José dos Pinhais e os motoristas devem usar caminhos alternativos. Os motoristas poderão desviar pela Rua Nicola Pellanda ou pelo Contorno Leste.

Equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal de Curitiba e São José Pinhais acompanham os trabalhos, dando orientação a motoristas e pedestres. A operação deve se estender até o final da tarde.