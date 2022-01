A CAIXA Cultural Curitiba recebe a exposição “Engenharia e Arquitetura

Espanhola no Século XXI”, idealizada pela Embaixada da Espanha no Brasil. A

mostra traz fotografias do espanhol Ricardo Santonja e a amplitude da sua

pesquisa sobre os traços arquitetônicos e de engenharia na Espanha moderna.

Pelo olhar do fotógrafo, arquiteto e professor Ricardo Santonja, a mostra marca

os passos que a sociedade espanhola deu no século XXI rumo à modernidade

de sua arquitetura e engenharia, não deixando de dialogar com o tradicional e

criando um cenário de grande qualidade estética e funcional para os cidadãos.

A inauguração acontece nesta quarta-feira (12), às 19h, na CAIXA Cultural de

Curitiba e a visitação estará aberta ao público do dia 13 de janeiro até 10 de

abril.

A entrada é franca e livre para todos os públicos, de terça a sábado, das 10h

às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h. O local da exposição fica na

Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro. Informações (41) 4501-8309 / 4501-8502.