Agnaldo Garlonetti, 48 anos. Filiação: Joqao Garlonetti e Maria Inêz Garlonetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de local a ser designado.

Alaide Domingos de Jesus de Oliveira, 58 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Patricio Domingos de Jesus e Doroteia Povidaiko de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Alberto Artur Arcega, 62 anos. Filiação: Floriano Chmura e Maria da Luz Arcega. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Alcelina de Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Antunes de Almeida e Dorica de Oliverira. Sepultamento ontem.

Alsira Meijas, 96 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mariano Meijas Bueno e Aracy Conceição Megias. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Alvino Fernandes, 76 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ida Fernandes. Sepultamento ontem.

Amarildo Lopes de Oliveira, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Lopes de Oliveira e Devercilia Pereira Lopes. Sepultamento ontem.

Amaury Carneiro Portes, 84 anos. Profissão: economista. Filiação: Júlio Carneiro Portes e Joaquina Carneiro Portes. Sepultamento ontem.

Ana Luíza Mangger Pascoal, 2 mes(es). Filiação: José Mário Pascoal Neto e Ângela Maria Mangger. Sepultamento ontem.

Anesia Antônio de Oliveira, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Antônio Miguel e Benedita Pires Miguel. Sepultamento ontem.

Angelina Muchaki, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Iurko e Amélia Iurko. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Antônia Aparecida Marchinhaki, 75 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Joaquim Gonçalves dos Santos e Florisbela Ribeiro. Sepultamento ontem.

Antônio Ianoski, 77 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Izidoro Ianoski e Rosa Ianoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Araucária, saindo da Capela do Municipal de Araucária.

Antônio Izauri Zavaski, 63 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Batista Zavaski e Maria Zavaski. Sepultamento ontem.

Antônio de Lazzer Filho, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio de Lazzer e Stella de Lazzer. Sepultamento ontem.

Augusto Benedito, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Caetano Benedito e Madalena Tuglia. Sepultamento ontem.

Bruno Ricardo de Lima, 35 anos. Profissão: assistente advocacia. Filiação: Marilda do Rocio de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Calogero Fortunato, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcílio Fortunato e Marina Sirtuli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pínhais PR.

Carlos Castanharo, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Castanharo e Maria Castanharo. Sepultamento ontem.

Cleonice Germano Campos, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Pereira Germano e Ana Maria Germano. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Craig Fiess Hoover, 76 anos. Profissão: orçamentista. Filiação: Frank Crago Hoover e Ruth Eileen Fiess. Sepultamento ontem.

Davi Batista Massaneiro, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Batista Ribas e Rosa Batista Massaneiro. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela Monte das Oliveiras Curtiba PR.

Denerley Gentil Bassoli, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Fioravante Bassoli e Nair Gentil Bassoli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Dora Ribeiro Bucco, 4 anos. Filiação: Guilherme Santiago Bucco e Ana Carolina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Eunice de Carvalho, 71 anos. Profissão: massagista. Filiação: Luiz Cícero de Carvalho e Esmelita do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Faustina Bilino de Faria, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Selvino Bilino e Paulina Camargo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Unilutus.

Fauzie Iussef Hamud, 62 anos. Profissão: economista. Filiação: Iussef Hamud e Mariem Syeid Hamud. Sepultamento hoje, (Curitiba) Muçulmano Jardim de Allah, saindo de Mesquita São Francisco.

Gael de Oliveira, 3 dias. Filiação: Andressa Ana de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Genesir Aparecida Didre, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Dridre e Joana de Azevedo Didre. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Ivan Santos do Carmo, 61 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Santos do Carmo e Anita Pinto do Carmo. Sepultamento ontem.

José Alberto da Silva, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Elias Alberto da Silva e Maria Souza da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Donizeti da Costa, 63 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Ferreira da Costa e Maria Benta da Costa. Sepultamento ontem.

José Gomes da Fonseca, 75 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Severino Gomes da Fonseca e Sebastiana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Lindamir Munhoz de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romeu Munhoz de Oliveira e Idalina Bomfim de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curtiba Sala Amburana CurtibaPR.

Luci Irene Vasem, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arsi Hedio Vasem e Lucilla Vasem. Sepultamento ontem.

Lúcia Helena Nunes, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Thome Nunes e Antônia dos Santos Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luzia Fernandes dos Santos, 62 anos. Profissão: lavadeira. Filiação: João Fernandos dos Santos e Marieta Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Manoel Lopes de Matos, 54 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Cordeiro de Matos e Rosa Lopes de Matos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Assembleia de Deus Adranopolis PR’.

Márcia Dias da Silva dos Santos, 37 anos. Filiação: Nelson Dias da Silva e Maria Eloina Machado da Silva. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela da Funerária São Cristóvão QuitandinhaPR.

Maria Benedita Pereira Gonzaga de Oliveira, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel José Pereira e Maria Izaura Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Bernardes Soares, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bernardes e Olvia Berto Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Prestes Rosa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orilio Prestes e Iolanda Carneiro Prestes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Assembleia de Deus Vila Guarani (Colombo).

Maria Sidirlei Santos Lourenço, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lindomar Nunes e Iracema Santos Nunes. Sepultamento ontem.

Maria de Freitas Gonçalves, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Vieira de Feitas e Ana de Freitas. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Nova Cantu P´r, saindo da Capela Municipal de Nova Cantu PR.

Marlene Horokoski de Oliveira Souza, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Horokski e Carolina Horokoski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nelson José Ambrosio Barbosa, 85 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Placio Barbosa e Maria Balbina de Jesus. Sepultamento ontem.

Nozelina Maria da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tibúrcio da Silva e Angelina Bela de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Barbosa Ferraz/ (PR), saindo da Capela Municipal de Barbosa Ferraz/ (PR).

Osmair Ribeiro dos Santos, 53 anos. Profissão: operador(a). Filiação: João Ribeiro dos Santos e Olinda Franco dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Otávio José Teixeira, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ary Flatecoski Teixiera e Maria Souza Teixeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Paulo André Beretta Gonçalves, 47 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Paulo Gonçalves e Rosa Maria Beretta Gonçalves. Sepultamento ontem.

Sezinando Alves da Cruz, 85 anos. Filiação: Lucidoro Alves da Cruz e Francisca Alves da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Terezinha Soeli Morges de Andrade Zinher, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Ferreira de Andrade e Cecília Morges de Andrade. Sepultamento ontem.