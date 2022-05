Adilson Nogueira, 64 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José do Espírito Santo Nogueira e Maria Cândida Fernandes Nogueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alex Rodrigues da Silva, 26 anos. Profissão: motorista. Filiação: Avanir Rodrigues da Silva e Teresinha de Jesus Costa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Sítio Cercado Nossa Senhora do Carmo CuritibaPR.

André da Silva, 39 anos. Profissão: soldador. Filiação: Elias da Silva e India Mara do Pilar Alves Silva. Sepultamento ontem.

Anny Gabriely Cardoso Bando, 3 anos. Filiação: Diego Silva de Souza Bando e Fabiane Cardoso Bando. Sepultamento ontem.

Antônio Padilha, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Padilha e Maria Romero. Sepultamento ontem.

Antônio Wilson Campagnoli, 85 anos. Filiação: João Campagnoli e Orcina Campagnoli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

Apolonio Lino Sobrinho, 79 anos. Filiação: Lino Egídio Sobrinho e Joana Firmino Sobrinho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Arlete Mirian Gabardo, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Gabardo e Leony Gabardo. Sepultamento ontem.

Aurora de Souza Azevedo, 1 anos. Filiação: Elizeu de Azevedo e Christiani Batista de Souza Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Prever ParanavaiPR.

Braulindo Rodrigues, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Alice dos Santos. Sepultamento ontem.

Caroline Nunes das Neves, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Natalio Rodrigues das Neves e Cleria Nunes das Neves. Sepultamento ontem.

Cilso Martins Miranda Filho, 64 anos. Filiação: Cilso Martins Miranda e Francisca Gimenes Miranda. Sepultamento ontem.

Dirce Cunha dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cunha Sobrinho e Francisca Antônia Vicente. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Eduardo Augusto Santiago, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Américo Santiago e Áurea Arnaud Santiago. Sepultamento ontem.

Eliane Sguario Muchalak, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Muchalak e Angelina Sguario Muchalak. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elias Vaz, 77 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Pedro Ferreira Vaz e Natália Lopes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paranaense CuritibaPR.

Elizabeth Hulda Mercer Mourão, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Fonseca Mercer e Hildemar Hulda Pusch Mercer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – São Francisco de Paula – Curitiba (PR).

Francisco de Paula, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco de Paula Vitor e Maria Correa. Sepultamento ontem.

Franklindias do Nascimento, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eibi do Nascimento e Sílvia Dias do Nascimento. Sepultamento ontem.

Hideberto Cunha Santos, 96 anos. Profissão: motorista. Filiação: Abdon Cunha Santos e Dolores Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hugo Lucchesi Skora, 14 anos. Filiação: Eduardo Skoro Filho e Carolina Petrini Lucchesi. Sepultamento ontem.

Iracema dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Kuhn e Maria Medeiros Kuhn. Sepultamento ontem.

Ismael Fortunato, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Fortunato e Maria Dalvanira Fortunato. Sepultamento ontem.

Jaci da Silva Ferreira, 69 anos. Filiação: Lauro Antônio Ferreira e Diamantina da Silva Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

João Carlos Lourenço, 59 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Orlando Lourenço e Leonor Leone Lourenço. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Judith Brisolla da Silva, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Laurindo Brisolla e Affonsina de Camatgo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 -Capela Muncipal do Água Verde.

Júlia Gungala Jurczyszyn, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Gungala e Maria Gungala. Sepultamento ontem.

Justina Petreca, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Ezidio de Meira e Amélia Pereira Vanes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Laura Leite de Oliveira, 4 anos. Filiação: Mauro César de Oliveira e Keith Suelen Moraes Leite. Sepultamento ontem.

Leni Pereira de Melo, 66 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Sebastião José de Melo e Iraci Pereira de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Alfredo Marcondes, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Lilian Ducati dos Santos, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Lima dos Santos e Ana Benedita Ducati. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Lourenço Oliari, 76 anos. Filiação: Maximiliano Oliari e Maria Domenica Oliari. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Luiz Paulo Lopes Quichabeira, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdeci Inácio Quichabeira e Maria Marinete Lopes Quichabeira. Sepultamento ontem.

Maria Alves de Oliveira, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Enedina Pinheiro. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida do Amaral, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Fidélis e Ana Sanches Fidélis. Sepultamento ontem.

Maria Cecília Toniolo Richter, 96 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Cecilio Toniolo e Julieta Sabino Toniolo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Maria Cristina Pegoraro, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Balbino Gomes e Maria Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Ivone da Silva Rocha, 70 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Geraldo Carvalho da Silva e Antônia Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Teodoro da Silva, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Belarmino Teodoro Leme e Júlia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Alves dos Prazeres, 84 anos. Filiação: Jesuíno Miguel Alves e Maria Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Avm.

Marisa Vaz Ferreira da Silva, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agenor Vaz Ferreira e Nahyr de Jesus Lima Ferreira. Sepultamento ontem.

Marlene Toniolo Muller, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcebiades de Castro Muller e Zoraide Cacilda Toniolo Muller. Sepultamento ontem.

Marli Maria da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Gregório da Silva e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Miguel Batista, 57 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Pedro Batista e Vilma Maria Batista. Sepultamento ontem.

Moaci Viana de Franca, 80 anos. Profissão: frentista. Filiação: Carlos Viana de Franca e Ana Rosalina da Silva. Sepultamento ontem.

Noelia da Cruz Tolentino, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bastos da Cruz e Anália Mascarenhas da Cruz. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Parque das Araucária.

Olga Requena Dias, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Requena e Aldivina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Orvalho Luiz da Silva, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Maria Teresinha Luz da Silva. Sepultamento ontem.

Reginaldo Pinto da Silva, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Pinto da Silva e Ana Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo de Igreja em Campo Largo.

Samuel Zaquel Ramos de Lima, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Eugênio Ramos de Lima e Patricia de Fátima Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

Terezinha de Jesus da Silva, 68 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Maria da Silva e Gabi Bernardes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Santa Felicidade- Rua Domingos Strapasson 101 CuritibaPR.

