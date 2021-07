Adriana Chaves Vieira, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vieira e Maria Frida Chaves Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Alexsandro Calgaroto, 42 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: Valter Hugo Calgaroto e Isabel Calgaroto. Sepultamento ontem.

Álvaro Augusto Castro Duarte, 77 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco Santos Duarte e Carmem Castro Duarte. Sepultamento ontem.

Ana Bastos Fontes, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José da Rocha Bastos e Etelvina Gomes da Rocha Bastos. Sepultamento ontem.

Ana Caroline Messias dos Santos, 24 anos. Filiação: Luiz Messias dos Santos e Maria Edite Prziwitowski Messias dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Jardim Paranaense.

Ana Lubaski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Semeniuk e Paulina Semeniuk. Sepultamento ontem.

Ana Maria Scheffer, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Amâncio Ferreira e Maria da Silva Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

André Domingos Pereira, 33 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Domingos Manoel Pereira e Eva Aparecida de Oliveira Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo de Municipal de Pinhais.

Angelina Valer, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Pilati e Catharina Longhini Pilati. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônia Damasceno Baia, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Oliveira Damasceno e Nezila Araújo Damasceno. Sepultamento ontem.

Antônia Michele, 91 anos. Profissão: camareira. Filiação: João Michele e Maria Michele. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Antônio Roberto Bomfim de Paula, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alexandre Bomfim de Paula e Ceva Leska de Paula. Sepultamento ontem.

Aristoxenes dalla Stella, 92 anos. Filiação: Alcebiades dalla Stella e Sophia Elke dalla Stella. Sepultamento ontem.

Arthur Pietro Kremer Oliveira, 5 mes(es). Filiação: Jhon Breno Kremer Oliveira e Geovana Aparecida da Trindade. Sepultamento ontem.

Áurea Muller Berton, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Muller e Vitória Iadelki. Sepultamento ontem.

Benedito Waen da Costa, 39 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Cícero Luiz da Costa e Emiliane Waen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Caetano Rucci, 81 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Rucci e Maria Encarnação Gimenes. Sepultamento ontem.

Casemiro Mitkowski, 77 anos. Filiação: Ignácio Mitkowski e Alexandra Mitkowski. Sepultamento ontem.

Cecília da Silva Ribas, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Ribeiro da Silva e Ozalvina Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Celso Claudino da Cruz, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carmelio Claudino da Cruz e Maria Joaquina da Cruz. Sepultamento ontem.

Claudenice Pereira Borges, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorcilio Pereira e Domingas Ribeira Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Cláudia Cristina Ferreira Sena, 48 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Cláudio Gumercindo Ferreira e Iracema Milia Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Clovis Orlando Ricco, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Orlando Ricco e Helena Mathias Ricco. Sepultamento ontem.

Daniele Alessandra Kekes, 41 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Amador Kekes e Marli Aparecida Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela Bom Jesus dos Passos – Piraquara.

Dilce Sant Ana de Morais Meirelles, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Sant Ana de Morais e Olivia Martins. Sepultamento ontem.

Edgar Souza Luz, 81 anos. Profissão: ascensorista. Filiação: Aurivio de Souza Luz e Ana de Souza Luz. Sepultamento ontem.

Edna Lúcia Rudek, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlito Rudek e Elisabet Baumel Rudek. Sepultamento ontem.

Eduardo Mário Jorge, 72 anos. Profissão: técnico produção. Filiação: Mário Roger e Elisa Romero. Sepultamento ontem.

Eliandi Maria Moraes do Nascimento, 45 anos. Profissão: balconista. Filiação: José Benedito do Nascimento e Maria Auxiliadora M do Nascimento. Sepultamento ontem.

Eloi Celso Ribeiro, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Ribeiro e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ely Santos Concenza, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Basílio do Santos e Dorvina Conceição Santos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão.

Elzira de Souza Silva Maciel, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rippel da Silva e Alice de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Emellyn Pereira Knupp, 24 anos. Filiação: José Luiz Knupp e Claudineia Pereira Knupp. Sepultamento ontem.

Eriberto Hafemann, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Artur Hafemann e Luíza Hafemann. Sepultamento ontem.

Ernesto Sai, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcides Sai e Maria Aparecida Sai. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Falko Uwe Assal Schmidt, 34 anos. Filiação: Uwe Heinz Schmidt e Fátima Assal Schmidt. Sepultamento hoje, Muçulmano Jardim de Allah, saindo da Capela Israelita.

Fernanda Regina Vons, 29 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Vimar Vons e Leneide Leite de Moura Vons. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Gelasio Bertolino, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Arnoldo Bertolino e Maria Borba. Sepultamento ontem.

Gessy de Lurdes Lisboa, 77 anos. Profissão: balconista. Filiação: Zozimo Lisboa de Oliveira e Lucilia Rodrigues Lisboa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Humberto Geller, 91 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Franicsco Geller e Maria Elisabet Lendowig. Sepultamento ontem.

Iracema de Oliveira Nascimento, 54 anos. Filiação: José Pedro de Oliveira e Maria Lourdes de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo de Associação de Moradores do Uberaba.

Iracema de Oliveira Sprocati, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agnelo de Oliveira Machado e Elvira Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Ironita Carvalho, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Carvalho e Filomena Novais dos Santos. Sepultamento ontem.

Ivonete Morona Knopik, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto Morona e Mercedes Morona. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo de local a ser designado.

Jaci Funaki, 73 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Isunetaro Funaki e Yatiko Funaki. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jackselen Castro de Lima, 22 anos. Filiação: Jean Robison de Lima e Juliana Castro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jakeline Cacilha Silva, 35 anos. Profissão: balconista. Filiação: Arnaldo da Cruz Silva e Elenira Cacilha Silva. Sepultamento ontem.

Jane Valéria Pereira, 45 anos. Profissão: arquivista. Filiação: José Carlos Pereira e Maria Rosa Pereira. Sepultamento ontem.

João Francisco da Silva, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Francisco da Silva e Piedade Domingues da Silva. Sepultamento ontem.

João Zauri Rosseti, 67 anos. Filiação: Juventino Resende Rosseti e Mary de Lourdes Oliveira Rosseti. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

João de Alencar Silva, 81 anos. Filiação: Ezequiel Severiano da Silva e Etelvina Alves de Alencar. Sepultamento ontem.

Joel Rolin Barbosa, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otilio Rolin Barbosa e Dorica de Camargo. Sepultamento ontem.

José Benedito da Silva, 60 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Jorge Belarmino da Silva e Santina Almeida da Silva. Sepultamento ontem.

José Dante Federige, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Federige e Maria Madalena Ferreira Rodrigues. Sepultamento ontem.

José Marques Theodoro, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Abílio Theodoro e Galdina R Theodoro. Sepultamento ontem.

José Pereira dos Santos, 70 anos. Profissão: servente. Filiação: Constante dos Santos e Conselita Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara).

José Raimundo da Silva, 75 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Ciriaco da Silva e Geralda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Juarez Bonfim dos Santos, 41 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Celso Balbino dos Santos e Neusa Bonfim dos Santos. Sepultamento ontem.

Juliana Gomes Silveira, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lourdes Gomes Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela do Municipal de Fazenda Rio Grande.

Laércio César Bruni, 68 anos. Filiação: Orlando Bruni e Zuleica Baptistella Bruni. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela da Luz.

Lahir Borges de Oliveira, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Claudiano Santos de Oliveira e Thelomena Borges de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Ribeiro Júnior, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Carlos Ribeiro e Rosângela Maria Lourenço. Sepultamento ontem.

Luiz Ivo Gabardo Júnior, 38 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Ivo Gabardo e Sueli Terezinha Gabardo. Sepultamento ontem.

Marco Antônio de Paula Santos de Souza, 34 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Agripino Sebastião de Souza e Delizete de Paula Santos. Sepultamento ontem.

Margarida Hartinguer Biscaia, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Hartinguer Filho e Herta Lendenberguer Hartinguer. Sepultamento ontem.

Maria Antonieta da Silva Rigo, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Valêncio Machado da Silva e Celina Aristimunho da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria de Fátima Ezidio, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Sebastião Ezidio e Lurdes Nunes Ezidio. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Distefano Ribas, 77 anos. Filiação: Benjamim Barbosa Ribas e Maria da Luz Distefano Ribas. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ferreira do Rosário, 78 anos. Filiação: Benedicto Alves do Rosário e Idalina Ferreira do Rosário. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Koleski Stresser, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Urbano Koleski e Helena Koleski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Mariza da Rocha Andreata, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Sant Ana da Rocha e Nahir Cordeirto da Rocha. Sepultamento ontem.

Marlene Aparecida Sueki, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Barbosa Sueki e Maria Ferreira Sueki. Sepultamento ontem.

Marta Martins de Oliveira, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Eduardo Martins de Oliveira e Jandyra Simões de Oliveira. Sepultamento ontem.

Mauro Rosa Carvalho, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Altino Barbosa Carvalho e Marta Rosa Carvalho. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Joaquim Távora.

Mirian Beatriz Farias, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Farias e Maria Diva Cruz Farias. Sepultamento ontem.

Nadyr Warnecke Palhares, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reynaldo Warnecke e Elvira Warnecke. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nilo Luiz Muraro, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ângelo Guilherme Muraro e Genoefa Maria Muraro. Sepultamento sexta-feira, 2 de julho de 2021 às 10hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela do Municipal de Foz de Iguaçu.

Noemi Maria Kirchner, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alirio Kirchner e Santalina Evangelista Kirchner. Sepultamento ontem.

Odete Dias Bozza, 83 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Sílvio Dias e Maria Dias. Sepultamento ontem.

Orlando de Melo, 84 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Lucas de Melo e Maria de Melo. Sepultamento ontem.

Paulina Salanek, 77 anos. Filiação: Paulo Pelechate e Sofia Pelechate. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo de local a ser designado.

Paulo José Adams, 67 anos. Profissão: auxiliar contabilidade. Filiação: Waldemar Adams e Nair de Oliveira Adams. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Paulo Tomaz de Aquino, 82 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luiz Tomas de Aquino e Georgina Ataide de Araújo. Sepultamento ontem.

Pedro Garcia dos Santos, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Rodrigues dos Santos e Donatila Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR).

Pietro Marciel Moreno dos Santos, 3 mes(es). Filiação: Marciel Matheus da Silva dos Santos e Abril Solange Moreno Capuano. Sepultamento ontem.

Rosy Araújo Justus, 90 anos. Filiação: Fredulino Alves de Araújo e Miguelina Creplive de Araújo. Sepultamento ontem.

Salustiano Rodrigues de Bonfim, 75 anos. Filiação: Pedro Rodrigues de Bonfim e Serafina Maria de Bonfim. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Sandro Nitsch, 54 anos. Profissão: escrevente. Filiação: Ermenegildo Nitsch e Ilsa Nogueira Nitsch. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Silmara da Luz da Silveira, 54 anos. Filiação: Sebastião José da Silveira e Maria Olga da Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Silvana Soares Elias, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Soares e Creuza de Oliveira Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela do Municipal de Fazenda Rio Grande.

Simone Ribeiro de Andrade de Paula Neves, 49 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Carlos Vinicio Ribeiro de Andrade e Zuleide Ferreira de Andrade. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Motta, 58 anos. Profissão: diarista. Filiação: Aparício Ribeiro da Motta e Anita Lisboa da Motta. Sepultamento ontem.

Sueli Alves de Lima, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otaviano Alves e Clemy Teixeira Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Terezinha Distefano Teixeira de Freitas, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Tolentino Distefano e Maria de Ascencao Bittencourt Distefano. Sepultamento ontem.

Valderi Aparecida Marcondes, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elisio Leite da Silva e Luzia Dias da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Goioxim Parana (PR).

Valdomiro Ferreira de Castro, 72 anos. Filiação: Anordina Ferreira de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Valéria Cristina Rosa Xavier, 36 anos. Filiação: Cláudio José da Rosa e Marli Aparecida de Freitas Rosa. Sepultamento ontem.

Valmor de Souza Rocha, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Elpidio Camargo da Rocha e Angelita de Souza Rocha. Sepultamento ontem.

Vamour de Oliveira Cercal, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Venâncio de Oliveira Cercal e Luíza Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Waldemar Ribeiro, 86 anos. Filiação: Bernardina Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Wendryus Leonardo Machado, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Dejane Dantas Machado. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardim São Paulo – Foz do Iguaçu.